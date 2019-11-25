Энергетика
Ведомости«Нафтогаз» предложил «Газпрому» погасить долг газом
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания обжаловала решения и потребовала их полной отмены.
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый транзитный контракт по европейским правилам
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:14, Вашингтон
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Совет при министерстве просвещения одобрил с доработками обновленные проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и общего образования.
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Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
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Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой создала свой поисковый отряд
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Кабинет министров Украины ввел санкции против лиц, которые якобы разрушают культурные объекты в Крыму, а также занимаются там теле- и радиовещанием.
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Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
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Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
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