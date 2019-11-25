Энергетика
Ведомости«Нафтогаз» предложил «Газпрому» погасить стокгольмские долги газом
С учетом пени за просрочку платежа сумма, которую «Нафтогаз» рассчитывает получить от российской компании, составляет около $3 млрд, напомнил Витренко: «Нас устраивают денежные средства, но, если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение».
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый транзитный контракт по европейским правилам
Известия25 ноября в 08:03
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:49, Ашберн
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