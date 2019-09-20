Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит
Глава правления Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев готов предложить российской компании "Газпром" тариф на транзит российского газа в Европу.
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Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $
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