Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа

Еврокомиссия настаивает на бронировании "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год, а также на доступности еще 30 миллиардов кубических метров для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.
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Как сообщил «Интерфакс»
 со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.
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