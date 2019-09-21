Энергетика
Российская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Еврокомиссия настаивает на бронировании "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год, а также на доступности еще 30 миллиардов кубических метров для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.
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с чего всё началось
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.Телеканал 360°21 сентября в 02:32
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