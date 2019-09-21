Энергетика
Российская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
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На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу
RT на русском21 сентября в 06:02
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Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Российская газета 06:33
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
RT на русском 04:12
Политика
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Экономика
Путин поручил подготовить поправки о снижении ипотечных ставок в ДФО
Глава государства Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря подготовить поправки в законодательство о снижении ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
Политика Сегодня 04:07
Игры
Выживание в снегах — вышел новый мод для Fallout 4
Для пущей реалистичности автор создал эффекты вроде пара, вырывающегося изо рта, и снега, который остаётся на одежде.
3DNews 07:43
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Политика
У Зеленского назвали главную тему встречи с Трампом
Обещается, они проговорят целый час. О целях встречи Зеленского с Трампом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Аргументы недели 08:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 21 сентября в 14:27
Спорт
WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Политика
Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Политика
Путин назвал вызов для всего человечества
Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:37
Происшествия
Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга
Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28
Единоборства
Дастин Порье хочет вместо Хабиба провести бой с Фергюсоном 14 декабря
Напомним, что ранее Джастин Гэтжи заявлял о готовности стать запасным бойцом для поединка Фергюсон-Нурмагомедов при достаточном уровне оплаты.
Allboxing.ru 02:57
Транспорт
В России установили новые требования к детским автобусным экскурсиям
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, устанавливающее новые требования к организации детский автобусных экскурсий.
РИА Новости 07:50
Здоровье
Ученые назвали главную опасность для здоровья всего человечества
Ученые считают, что наибольшая угроза для здоровья всего человечества заключается в серьезном изменении климата на нашей планете, которое происходит быстрыми темпами последние несколько десятков лет.
Слово и Дело 06:13
Происшествия
Горничную российского чиновника заподозрили в краже драгоценностей на 10 млн рублей
Советника главы Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») Сергея Кретова обокрали на 10 млн рублей, в преступлении заподозрили его горничную, пишут СМИ.
Взгляд.ру 07:57
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Коммерсантъ 07:52
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Происшествия
Обвиняемого во взятках экс-главу Удмуртии поместили в больницу
Обвиняемого в получении взяток бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева поместили в больницу, сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.
РБК 08:08
Путешествия
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17