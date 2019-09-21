Энергетика
Российская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
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Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Экономика
Синоптики отметили усиление признаков изменения климата
Признаки изменения климата усилились за последние пять лет, которые станут самым теплым в истории наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в воскресенье.
РИА Новости 10:05
Армия и оружие
Генерал армии США посетовал, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море
Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.
РИА Новости 20:15
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Наука
В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб
У обнаруженных ранее микробов сальмонеллы ранее выявили устойчивость к антибиотикам первой линии.
Профиль вчера в 15:40
Армия и оружие
Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru вчера в 07:44
Культура
Танцовщица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ
Вечером в субботу, 21 сентября, вышел эфир кастинга в Красноярске, в котором приняла участие танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.
НГС 09:35
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Политика
Оппозиция Венесуэлы направит делегацию на Генассамблею ООН
Оппозиционеры венесуэльской власти выступили с намерением направить делегацию на Генеральную ассамблею ООН.
РЕН ТВ 14:16
Шоу-бизнес
Максим Виторган похвастался машиной за 4 млн рублей
News.ru вчера в 23:06
Армия и оружие
Российские Су-35С вновь разогнали израильские истребители у границ Сирии
Дрон был успешно уничтожен, однако, как отмечает специалист Бабак Тагвэй, возможной атаке Израиля помешали российские истребители Су-35С, находившиеся в это время рядом с израильской границей.
Avia.pro 20 сентября в 21:26
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
В следующем туре ЦСКА сыграет с «Уралом», а «Краснодар» проведет встречу с «Арсеналом».
Vprognoze.ru 17:30
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Авто
В России появится новый китайский кроссовер GAC GS8
На российском рынке новый кроссовер GAC GS8 появится до конца этого года.
Известия 20 сентября в 04:35
Экономика
Минсельхоз ускоряет страхование села
Минсельхоз ускоряет страхование села Минсельхоз подготовил поправки к госпрограмме развития сельского хозяйства о замене с 2020 года механизма единой субсидии поддержки АПК компенсирующими и стимулирующими субсидиями.
Коммерсантъ 18:10
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь» пролилась без «Хищника»
Newsler.ru 15:21
Армия и оружие
Трамп анонсировал военные учения с Индией
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI.
Коммерсантъ 17:59
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru 17:06
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском вчера в 02:25
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Космос
На поверхности кометы зафиксировали движение
Rusargument 18:11
Финансы
Сбербанк оценил объемы выдачи образовательных кредитов по госпрограмме
Получить кредит в рамках госпрограммы «Образовательный кредит с государственной поддержкой» может любой гражданин России с 14 лет.
Давыдов.Индекс 08:01
Армия и оружие
Пентагон попросил прощения за угрозу бомбить участников штурма Зоны-51
Пентагон извинился за опубликованный сотрудниками ведомства твит с угрозой разбомбить участников штурма Зоны-51 в Неваде, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:46
Футбол
«Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:30