Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Экономика Синоптики отметили усиление признаков изменения климата Признаки изменения климата усилились за последние пять лет, которые станут самым теплым в истории наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в воскресенье.

Армия и оружие Генерал армии США посетовал, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Наука В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб У обнаруженных ранее микробов сальмонеллы ранее выявили устойчивость к антибиотикам первой линии.

Армия и оружие Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Культура Танцовщица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ Вечером в субботу, 21 сентября, вышел эфир кастинга в Красноярске, в котором приняла участие танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Политика Оппозиция Венесуэлы направит делегацию на Генассамблею ООН Оппозиционеры венесуэльской власти выступили с намерением направить делегацию на Генеральную ассамблею ООН.

Армия и оружие Российские Су-35С вновь разогнали израильские истребители у границ Сирии Дрон был успешно уничтожен, однако, как отмечает специалист Бабак Тагвэй, возможной атаке Израиля помешали российские истребители Су-35С, находившиеся в это время рядом с израильской границей.

Футбол ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ В следующем туре ЦСКА сыграет с «Уралом», а «Краснодар» проведет встречу с «Арсеналом».

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Авто В России появится новый китайский кроссовер GAC GS8 На российском рынке новый кроссовер GAC GS8 появится до конца этого года.

Экономика Минсельхоз ускоряет страхование села Минсельхоз ускоряет страхование села Минсельхоз подготовил поправки к госпрограмме развития сельского хозяйства о замене с 2020 года механизма единой субсидии поддержки АПК компенсирующими и стимулирующими субсидиями.

Армия и оружие Трамп анонсировал военные учения с Индией Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI.

Армия и оружие В США назвали худший самолет Второй мировой войны Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.

Политика WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Спорт Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.

Финансы Сбербанк оценил объемы выдачи образовательных кредитов по госпрограмме Получить кредит в рамках госпрограммы «Образовательный кредит с государственной поддержкой» может любой гражданин России с 14 лет.

Армия и оружие Пентагон попросил прощения за угрозу бомбить участников штурма Зоны-51 Пентагон извинился за опубликованный сотрудниками ведомства твит с угрозой разбомбить участников штурма Зоны-51 в Неваде, передает ТАСС.