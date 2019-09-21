Энергетика
Российская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
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На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу
RT на русском21 сентября в 06:02
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Кино
Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
Армия и оружие
Украина, Румыния и США выполнят наблюдательный полет над РФ
Российские военные, в свою очередь, готовятся к полету над территорией Словении Румыния, Украина и Соединенные Штаты выполнят наблюдательный полет над территорией России, сообщает газета "Красная звезда".
Аргументы и Факты вчера в 21:03
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Культура
Noize MC, Иван Дорн и «Чайф»: как прошел фестиваль SKAZ.KA
Концертные выступления открыли Сергей Мазаев и "Моральный кодекс", а хедлайнером феста стала группа "Чайф".
Реальное время вчера в 00:00
Происшествия
В Якутии на реке Лена столкнулись два парома
РБК вчера в 23:43
Здоровье
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.
РИА Новости 01:50
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
В дипведомстве заявили, что, судя по всему, пока речь идет о самых предварительных планах Роули, а его адвокат рассматривает иск как один из вариантов.
РИА Новости вчера в 10:41
Происшествия
Эксперты выявили 100 причин крушения индонезийского Boeing 737 MAX
Главными причинами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии эксперты назвали осложнения при конструировании самолета и ошибки в надзоре над соблюдением авиационных правил.
Газета.Ru 01:44
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия России в Черном море
Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Космос
Создан лазер, который займется поиском искажений пространства-времени
Ридус 21 сентября в 05:56
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Политика
Китай продолжит развивать отношения с Россией
Ван И заявил, что Китай будет интенсивно развивать связи с соседними странами для укрепления взаимного доверия.
РЕН ТВ вчера в 22:43
Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.
Lenta.ru вчера в 23:31
Общество
Наступил День осеннего равноденствия
День и ночь длятся по 12 часов. В следующие сутки Солнце займет южное полушарие, а ночь начнет наступать на день.
Телепорт 21 сентября в 19:35
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
В Челябинской области в отставку отправлены два министра
Московский Комсомолец вчера в 14:28
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета вчера в 05:03
Общество
В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад
РИА Новости 21 сентября в 07:25
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 21 сентября в 02:28
Гаджеты
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD
Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com 01:50
Экономика
Банкротства среди застройщиков участились
Это сопоставимо с количеством банкротов за весь 2018 год: тогда банкротами были признаны 111 застройщиков, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства.
Ведомости вчера в 17:09
Армия и оружие
Зариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.
RT на русском вчера в 19:55
Происшествия
В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
RT на русском 01:33
Здоровье
Как отличить рак желудка от гастрита или язвы, рассказали медики
Медики из Италии рассказали, как отличить рак желудка от гастрита или язвы.
Актуальные Новости 21 сентября в 10:20
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 21 сентября в 03:00
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках обнаженной в «Тексте»
Кристина Асмус рассказала о проблемах, связанных со съемками в кино обнаженной.
Культуромания 01:36