Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Политика Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.

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Армия и оружие Командование «ООС» озвучило потери ВСУ в Донбассе 15 сентября стало известно, что в Донбассе подразделение ВСУ потеряло пятерых боевиков из-за подрыва на минах.

Экономика В России за пять лет цены на новые автомобили выросли на 76% «Совершенно секретно»: Стоимость новых автомобилей в РФ за последние пять лет увеличилась на 76%, сообщает агентство «Автостат».

Политика Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Авто Lexus показал свою первую серийную яхту Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.

Футбол Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Единоборства Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и одну бронзовую медали.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.

Политика Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.

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Экономика Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.