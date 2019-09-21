Энергетика
Российская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
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Украинские ультиматумы по транзиту газа подвели Россию к планам на «Турецкий поток-2»
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Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $
Комсомольская правдавчера в 13:05
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В Москве нашли пропавшую юную теннисистку из Абхазии
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Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
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В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru вчера в 12:52
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ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 14:01
Армия и оружие
Командование «ООС» озвучило потери ВСУ в Донбассе
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ИА Новороссия вчера в 14:24
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В России за пять лет цены на новые автомобили выросли на 76%
«Совершенно секретно»: Стоимость новых автомобилей в РФ за последние пять лет увеличилась на 76%, сообщает агентство «Автостат».
Совершенно секретно вчера в 09:59
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
Газета.Ru 07:22
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Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Авто
Lexus показал свою первую серийную яхту
Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.
SpeedMe 19 сентября в 07:04
Теннис
Медведев сыграет с Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге
В финале турнира россиянин сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.
Советский спорт 11:23
Футбол
Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.
Бомбардир.ру 01:56
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Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира
Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и одну бронзовую медали.
РБК 13:37
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
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Сторонники якутского шамана: Александр Габышев признан вменяемым
Znak.com вчера в 06:05
Политика
Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
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Обладательницу рекорда по количеству наигранных часов в Dota 2 забанили до 2038 года
На следующий день форумы и сабреддит Dota 2 наполнились жалобами игроков, которых забанили до 2038 года.
CyberSport.ru 15:58
Кино
Александр Петров: в фильме «Текст» есть все, чтобы попасть на «Оскар»
Актер Александр Петров выразил надежду, что фильм «Текст», в котором он сыграл главную роль, заинтересует международные кинорынки.
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Автоспорт
Риккардо исключён из протокола квалификации
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат 15:10
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Фанаты создали петицию к РФС по поводу незасчитанного гола Дзюбы
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Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.
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Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
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Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
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В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета вчера в 11:33
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor вчера в 15:09