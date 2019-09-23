Энергетика
iReactor«Нафтогаз» рассчитал новый тариф транзита российского газа на пять лет
Компания «Нафтогаз Украины» рассчитала новую стоимость транзита российского газа по объему бронирования мощности на ближайшие пять лет, об этом 20 сентября сообщила пресс-служба компании.
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На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
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В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
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Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи.
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
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Авто
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Как сообщает пресс-служба компании, из внешних обновлений рестайлинговый внедорожник Land Cruiser 200 получил новый цвет кузова — «черный перламутр», который доступен во всех комплектациях, кроме версии TRD.
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Редакция Ura.ru сообщила, что в Екатеринбурге пропал журналист издания Александр Поздеев.
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В Москве начали подачу отопления в жилые дома
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 °С и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — приводит РИА Новости слова Бирюков.
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Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
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В России приступили к разработкам истребителей шестого поколения
В России приступили к созданию шестого поколения истребителей.
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Гендиректор «Спартака» оценил сравнение Кононова с Кличко
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн оценил комментарий одного из пользователей инстаграма, сравнившего главного тренера красно-белых Олега Кононова с мэром Киева Виталием Клично, передает Sport24.
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Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Политика
Конгресс США допускает импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Американский конгресс допускает импичмент лидера страны Дональда Трампа, если будут найдены свидетельства давления с его стороны на лидера Украины Владимира Зеленского, передает CNN.
Политика Сегодня вчера в 15:31
Экономика
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Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7
Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.
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