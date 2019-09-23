Компания «Нафтогаз Украины» рассчитала новую стоимость транзита российского газа по объему бронирования мощности на ближайшие пять лет, об этом 20 сентября сообщила пресс-служба компании.

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф транзита российского газа на пять лет

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