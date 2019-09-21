Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет

Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
Читать в источнике
Комментировать404
с чего всё началось
Как сообщил «Интерфакс»
 со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.
Телеканал 360°21 сентября в 02:32

Подробнее о событии

Новый контракт: «Газпрому» предлагают заплатить за будущий отказ от Украины

Евразия Dailyвчера в 13:21

У Киева почти не осталось шансов развязать новую «газовую войну»

Вести.Ru22 сентября в 14:21

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

РБК20 сентября в 23:39

Эксперт оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа

Газета.Ru21 сентября в 06:39

На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу

RT на русском21 сентября в 06:02

Украина посчитала, сколько Россия должна за транзит газа в Европу

URA.Ru21 сентября в 01:20

Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа

РИА Новости21 сентября в 10:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Происшествия

В Кирове пресекли массовое убийство в школе

В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета 05:57
Политика

Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным

Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.
Российская газета 07:13
Происшествия

СК завел дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге

Следователи завели дело об убийстве после пропажи семьи из четырех человек в красноярской тайге, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес

Александр Числов был ВИЧ-положительным

Как оказалось, при поступлении в медицинское учреждение Числов сдал три обязательных анализа: сифилис, гепатит и ВИЧ.
Территория новостей вчера в 14:00
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков

Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4 тыс. м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Политика

В дипмиссии США отреагировали на ситуацию с визами делегации России

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с невыдачей США виз нескольким членам делегации России на ГА ООН.
RT на русском 07:03
Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Шоу-бизнес

Петросян заявил, что не может попасть в свой дом

РИА Новости вчера в 06:13
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Автоспорт

Российский пилот Маркелов заменит погибшего Юбера в «Формуле-2»

Pravda.Ru 05:29
Транспорт

«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок

Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Происшествия

Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»

Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 22 сентября в 14:31
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» вылечат в России

Газета.Ru 01:17
Политика

Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
РБК 07:08
Интернет

Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов

Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.
Актуальные Новости 02:16
Происшествия

В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей

REGNUM 06:09
Происшествия

Агеев не совершал убийство Круга, заявило следствие

Газета.Ru 06:05
Гаджеты

Apple в iOS 13.1 начнет замедлять процессоры прошлогодних смартфонов

Есть данные, что в этих смартфонах после установки iOS 13.1 появится пункт «управления процессором».
Astera 22 сентября в 13:35
Гаджеты

Новейшие телевизоры Xiaomi TV Pro поддерживают контент 8K

iXBT.com 04:41
Происшествия

Во время московских протестов полиция задержала 225 несовершеннолетних

После несанкционированной акции 27 июля МВД сообщило о задержании 1074 человек, "ОВД-Инфо" - о 1373.
Интерфакс 04:55
Гаджеты

Xiaomi выпустила телефон за 180 тысяч рублей

Lenta.ru 06:32
Авто

Сбербанк откроет сервис по продаже автомобилей

Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже новых и подержанных автомобилей.
Российская газета 03:54
Происшествия

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru 02:48
Политика

Европейский суд отменил санкции против Януковича

Европейский суд решил снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет «МК».
Ореанда-Новости 06:55
Футбол

По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года

В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Кино

Джаред Падалеки сыграет главную роль в ремейке сериала «Крутой Уокер»

Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное», сыграет главную роль в ремейке сериала «Крутой Уокер».
Афиша Daily 06:32
Транспорт

По Крымскому мосту поехал первый поезд

По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.
Газета.Ru 06:58
Путешествия

Большинство россиян провели летний отпуск дома

Исследование показало, что один человек, который ездил этим летом за пределы своего города или дачи, потратил на отдых в среднем 39,9 тыс. рублей, это на 7% больше, чем в 2018 году.
Интерфакс 04:54
Авто

У дилеров появился купеобразный аналог Nissan Qashqai

Стоит напомнить, что Venucia T90 разработан на основе удлиненной версии Nissan Qashqai+2 прошлой генерации.
OAnews 21 сентября в 12:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное