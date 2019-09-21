с чего всё началось

Еврокомиссия настаивает на бронировании "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год, а также на доступности еще 30 миллиардов кубических метров для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.

Политика Трамп поставил ультиматум по помощи Украине Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.

Энергетика Минэнерго предложит ограничить полеты беспилотников над объектами ТЭК Минэнерго планирует разработать законопроект об ограничении полетов беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса в России.

Общество Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.

Политика Зеленский встретился с генсеком НАТО Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Авто Губернатор Курской области заявил об уменьшении транспортного налога Транспортный налог в Курской области будет снижен, а тем, кто заплатил его по повышенным ставкам, деньги возвратят, - сообщает телеграмм канал 46ТВ.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.

Футбол Сычёв рассказал, почему возобновил карьеру в «Пюнике» Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, что ещё не готов завершить карьеру.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

Политика Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.

Политика Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.

Происшествия ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.

Политика Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.

Экономика Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.

Экономика Зерно не взошло в Азовском море Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.

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Баскетбол Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.

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