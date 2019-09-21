Энергетика
Российская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Еврокомиссия настаивает на бронировании "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год, а также на доступности еще 30 миллиардов кубических метров для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.
Читать в источнике
Оценить485
с чего всё началось
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.Телеканал 360°21 сентября в 02:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Новый контракт: «Газпрому» предлагают заплатить за будущий отказ от Украины
Евразия Dailyвчера в 13:21
На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу
RT на русском21 сентября в 06:02
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Происшествия
Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением
Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.
Интерфакс 02:45
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи назвали неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Здоровье
Врачи рассказали о заболеваниях, которые страшнее рака
Медики опровергли стереотип о том, что онкология является самым страшным заболеванием, назвав пять смертельных болезней.
ФАН 00:05
Футбол
Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
ТАСС вчера в 15:59
Происшествия
Выданный США российский хакер признался в массовых кибератаках
Тюрин был задержан в Грузии в 2018 году по запросу США, после чего его выдали американским властям.
Lenta.ru вчера в 20:55
Общество
В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК вчера в 08:51
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Авто
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Россиянам советуют не откладывать покупку автомобиля на следующий год, поскольку цены с 1 января 2020 года вновь поднимутся из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.
Росбалт вчера в 05:10
Спорт
ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
Матч ТВ вчера в 11:27
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35
Путешествия
Липецк признан одним из самых бюджетных городов для туризма
Топ-10 недорогих туристических городов России, в которых бюджет отдыха до 2,5 тысяч рублей в сутки осенью 2019 года, составляют Великий Новгород, Рязань, Вологда, Псков, Сергиев Посад, Барнаул, Смоленск, Липецк (8 место), Брянск и Ижевск.
Gorod48 00:08
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима
Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Космос
Запуск «Протона-М» со спутниками вновь отложили
Известия 01:44
Финансы
Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени
Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.
РБК 00:00
Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Происшествия
Авиадебошира из Самары задержали в Шереметьеве
Вести.Ru вчера в 15:50
Экономика
Британский актив Абрамовича впервые станет безубыточным
Британский оператор связи Truphone, долей в котором владеет российский миллиардер Роман Абрамович, впервые за 13 лет не понесет убыток в своем основном бизнесе, пишет Financial Times.
РБК 01:33
Общество
Роскачество представило результаты проверки детской воды
Роскачество провело проверку детской воды на российском рынке, вся продукция признана безопасной.
RT на русском 02:08
Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Политика
В Челябинске выбрали нового спикера городской думы
Сегодня проходит первое заседание Челябинской городской думы нового созыва. Задача депутатов — определить председателя и состав комиссий.
Первый областной 02:27
Шоу-бизнес
54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане в новом образе.
News.ru вчера в 08:32
Общество
Абитуриентов утягивает к знаниям
Молодежь уезжает из большинства российских регионов в поисках лучшего образования Для большинства регионов РФ характерен отрицательный прирост абитуриентов.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия
Гособвинение обжаловало возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру
Сторона гособвинения подала апелляционное представление на решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер и худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников.
Интерфакс 02:26
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском вчера в 04:12
Армия и оружие
Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе
Украинские военные заявили о десяти обстрелах их позиций в Донбассе, один человек получил ранение.
RT на русском 22 сентября в 13:24
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10