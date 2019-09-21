Энергетика
Российская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
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Здоровье
Как отличить рак желудка от гастрита или язвы, рассказали медики
Медики из Италии рассказали, как отличить рак желудка от гастрита или язвы.
Актуальные Новости вчера в 10:20
Происшествия
На Сахалине отравились 20 рыбаков
Более 20 сотрудников рыболовецкого стана Макаровского района на Сахалине в выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили «РИА Новости» в управлении Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 21:11
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих
Как пояснила замглавы Минфина, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.
РИА Новости 20:14
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Общество
Девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад Башкирии
Московский Комсомолец 20 сентября в 09:50
Здоровье
Названы запрещенные сочетания продуктов и таблеток
Российские фармакологи рассказали, прием каких продуктов в сочетании с медикаментами может представлять опасность для здоровья, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 17:44
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily 09:58
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Политика
Порошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.
Газета.Ru 11:44
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru 15:32
Происшествия
В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Иркутске полицейские на съемной квартире задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который хотел дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».
Медиазона 10:38
Гаджеты
Huawei представила новый смартфон с четырьмя камерами и без Google
Отмечается, что оба смартфона оснащены камерами Leica, у Mate 30 Pro их четыре — с дополнительным сенсором глубины резкости для добавления размытия фона.
Кубанские новости 20 сентября в 00:21
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Авто
В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист вчера в 22:55
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru 19 сентября в 21:08
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Происшествия
Часы по цене квартиры украдены у депутата на Крещатике
Депутат Киевсовета от партии «Солидарность» Георгий Ясинский лишился дорогих часов, воры незаметно сняли их с руки и скрылись в толпе, сообщает 22 сентября издание «Страна.UA».
REGNUM 18:36
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК 09:37
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Футбол
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.
Российская газета 09:45
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Спорт
Старт прогресса. Челябинцы приняли участие в «Цифровом забеге»
В Челябинском забеге приняли участие около ста человек, среди которых были именитые спортсмены, политики, а также представители теле и радио индустрии.
ГТРК Южный Урал вчера в 05:23
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня 20 сентября в 08:18