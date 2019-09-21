Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа

Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
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