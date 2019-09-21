Энергетика
Российская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
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Украинские ультиматумы по транзиту газа подвели Россию к планам на «Турецкий поток-2»
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Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео
Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
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По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.
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Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
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Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
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Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
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Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде
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РИА Новости вчера в 20:36
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Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Беспорядками завершился турнир UFC в Мехико
Проходивший в Мехико турнир UFC Fight Night 159, закончился беспорядками.
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Юрий Селиванов: Вранье, от которого уже зубы сводит
Советские войска вступили на польскую территорию уже после того, как основные силы польской армии были разбиты немцами и, по-настоящему, воевать красноармейцам было не с кем и незачем.
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Разработчики допустили возвращение робота «Федор» на МКС
Робот «Федор», который уже успел побывать на Международной космической станции (МКС), может вернуться туда в будущем.
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