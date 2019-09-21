Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
После переговоров глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома". Переговоры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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Украинские ультиматумы по транзиту газа подвели Россию к планам на «Турецкий поток-2»
Экономика сегоднявчера в 07:31
Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $
Комсомольская правда20 сентября в 13:05
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Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
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Пилот Ferrari Себастьян Феттель (Германия) выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1".
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Шойгу рассказал о своей самой главной мечте
Шойгу пояснил, что испытывает сильную ностальгию по Советскому Союзу – по тому настроению и духу, которые царили во времена СССР, особенно в Сибири.
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«Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины
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Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
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Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Онлайн-платформа «Окко Спорт», обладающая правами на показ матчей английской Премьер-лиги, снова разочаровала.
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Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
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Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
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