Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа

Еврокомиссия настаивает на бронировании "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год, а также на доступности еще 30 миллиардов кубических метров для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.
Читать в источнике
Комментировать383
с чего всё началось
Как сообщил «Интерфакс»
 со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.
Телеканал 360°02:32

Подробнее о событии

Украинские ультиматумы по транзиту газа подвели Россию к планам на «Турецкий поток-2»

Экономика сегодня07:31

На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу

RT на русском06:02

Киев готов предложить «Газпрому» тариф на транзит газа в пределах $2,56-3,21

ТАССвчера в 12:13

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

РБКвчера в 23:39

Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $

Комсомольская правдавчера в 13:05

Нафтогаз озвучил тарифы для Газпрома по новому договору о транзите газа

Взгляд.рувчера в 12:28

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

РИА Новости03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой

Известия 08:31
Кино

Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Кино

«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»

Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor вчера в 15:09
Происшествия

Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

Известия 14:45
Экономика

Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости 06:51
Футбол

«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Реймсом»

«Реймс» дома сыграл вничью с «Монако» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции.
Спорт-Экспресс 15:50
Политика

Лукашенко согласился на упрощенный визовый режим с ЕС

Консультации Белоруссии и ЕС об упрощенном оформлении въездных документов ведутся с 2014 года.
Утро.ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции

Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.
StarHit.ru 11:00
Происшествия

Врио начальника красноярской колонии отстранили из-за стриптиза

В Красноярской области временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 отстранен от работы до окончания служебной проверки.
Инфо24 вчера в 11:16
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

В Рыбинске в Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости 08:06
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Происшествия

Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских

Газета.Ru 16:27
Футбол

«Спартак» потерпел третье поражение подряд, «Уфа» победила 1:0

Аргументы недели вчера в 12:45
Кино

В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»

В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 03:50
Путешествия

Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции

Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец 12:40
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Политика

Украина может не пережить еще один Майдан, считает Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РИА Новости 14:58
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС 13:00
Теннис

Медведев сыграет с Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге

В финале турнира россиянин сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.
Советский спорт 11:23
Футбол

Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу

Вести.Ru 16:15
Происшествия

При землетрясении в Албании ранены более 40 человек

В результате землетрясения в Албании ранены более 40 человек, порядка десяти зданий разрушены в столице Тиране.
BFM.ru 14:01
Политика

Ермак пообещал, что «формула Штайнмайера» станет основой законопроекта

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал об итогах встречи в Офисе президента с активистами для обсуждения "формулы Штайнмайера" и ее роли в урегулировании ситуации в Донбассе.
Вести.Ru 13:42
Происшествия

На шамана Александра Габышева завели дело об экстремизме

Эхо Москвы вчера в 05:30
Армия и оружие

Командование «ООС» озвучило потери ВСУ в Донбассе

15 сентября стало известно, что в Донбассе подразделение ВСУ потеряло пятерых боевиков из-за подрыва на минах.
ИА Новороссия вчера в 14:24
Кино

Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей

Экономика сегодня 03:12
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Здоровье

В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего

По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.
HotGeo 19 сентября в 14:07
Культура

Шустер подаст в суд на Коломойского

Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное