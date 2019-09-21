Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа

Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Читать в источнике
Комментировать393

Подробнее о событии

На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу

RT на русскомвчера в 06:02

Экономист дал оценку расчета «Нафтогаза» на транзит газа из РФ

РЕН ТВвчера в 08:25

«Нафтогаз» обнародовал тариф на транзит газа при прокачке 60-90 млрд кубов

REGNUMвчера в 04:33

Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа

РИА Новостивчера в 10:16

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

РБК20 сентября в 23:39

Нафтогаз озвучил тарифы для Газпрома по новому договору о транзите газа

Взгляд.ру20 сентября в 12:28

Киев готов предложить «Газпрому» тариф на транзит газа в пределах $2,56-3,21

ТАСС20 сентября в 12:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Политика

Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского

The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Газета.Ru вчера в 21:58
Политика

Порошенко отказался садиться в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Экономика

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Происшествия

Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме

Интерфакс 20 сентября в 07:09
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Футбол

Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия 20 сентября в 06:46
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие

Российские военные доставили 4 т продовольствия в пригороды Дамаска

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили около 4,5 т гуманитарной помощи жителям пригородов Дамаска.
РБК 00:05
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
Армия и оружие

Шойгу не исключил отмену военного призыва

Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
Коммерсантъ 02:39
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru вчера в 11:20
Армия и оружие

Крылатые ракеты «Калибр» модернизировали после испытаний в Сирии

Крылатые ракеты "Калибр" прошли модернизацию после применения в Сирии, что позволило сократить время закладки полетного задания, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 02:08
Политика

Премьер Словакии напомнил о роли Красной Армии в освобождении страны

РИА Новости вчера в 17:43
Политика

В Великобритании лейбористы оказались в кризисе из-за Brexit

Британская оппозиционная Лейбористская партия оказалась в кризисе из-за грядущего выхода Великобритании из Евросоюза.
РЕН ТВ вчера в 22:06
Футбол

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ

Газета.Ru 02:23
Единоборства

В Мехико турнир UFC завершился беспорядками

Российская газета 00:51
Шоу-бизнес

Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу

Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.
StarHit.ru вчера в 07:00
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Футбол

«Ворскла» — «Динамо» Киев: не надо слез, Алексей!

Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 22 сентября полтавская «Ворскла» принимает киевское «Динамо».
Все про Спорт ру вчера в 16:55
Общество

Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье

Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.
Bimru.ru вчера в 08:07
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда

21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста вчера в 10:51
Политика

Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
РИА Новости вчера в 15:32
Армия и оружие

Саудовская Аравия защитится корейской копией С-350

США даже переместили в Персидский залив эсминец с системой ПРО, который должен усилить обороноспособность Саудовской Аравии.
Дни24 вчера в 11:41
Авто

В МВД предупредили автовладельцев о новой волне угонов

МВД РФ предупредило автовладельцев об очередной волне автомобильных угонов.
Аргументы недели вчера в 09:44
Единоборства

Россия заняла второе место на ЧМ по боксу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился XX чемпионат мира по боксу. Финальные бои прошли 21 сентября.
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:26
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Общество

Скончался экс-владелец сети отелей Hilton

Вести.Ru вчера в 21:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное