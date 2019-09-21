Энергетика
Российская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
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Политика
Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Газета.Ru вчера в 21:58
Политика
Порошенко отказался садиться в тюрьму
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Происшествия
Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме
Интерфакс 20 сентября в 07:09
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия 20 сентября в 06:46
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие
Российские военные доставили 4 т продовольствия в пригороды Дамаска
Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили около 4,5 т гуманитарной помощи жителям пригородов Дамаска.
РБК 00:05
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмену военного призыва
Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
Коммерсантъ 02:39
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru вчера в 11:20
Армия и оружие
Крылатые ракеты «Калибр» модернизировали после испытаний в Сирии
Крылатые ракеты "Калибр" прошли модернизацию после применения в Сирии, что позволило сократить время закладки полетного задания, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 02:08
Политика
Премьер Словакии напомнил о роли Красной Армии в освобождении страны
РИА Новости вчера в 17:43
Политика
В Великобритании лейбористы оказались в кризисе из-за Brexit
Британская оппозиционная Лейбористская партия оказалась в кризисе из-за грядущего выхода Великобритании из Евросоюза.
РЕН ТВ вчера в 22:06
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ
Газета.Ru 02:23
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Российская газета 00:51
Шоу-бизнес
Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу
Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.
StarHit.ru вчера в 07:00
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Футбол
«Ворскла» — «Динамо» Киев: не надо слез, Алексей!
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 22 сентября полтавская «Ворскла» принимает киевское «Динамо».
Все про Спорт ру вчера в 16:55
Общество
Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье
Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.
Bimru.ru вчера в 08:07
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда
21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста вчера в 10:51
Политика
Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
РИА Новости вчера в 15:32
Армия и оружие
Саудовская Аравия защитится корейской копией С-350
США даже переместили в Персидский залив эсминец с системой ПРО, который должен усилить обороноспособность Саудовской Аравии.
Дни24 вчера в 11:41
Авто
В МВД предупредили автовладельцев о новой волне угонов
МВД РФ предупредило автовладельцев об очередной волне автомобильных угонов.
Аргументы недели вчера в 09:44
Единоборства
Россия заняла второе место на ЧМ по боксу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге завершился XX чемпионат мира по боксу. Финальные бои прошли 21 сентября.
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:26
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Общество
Скончался экс-владелец сети отелей Hilton
Вести.Ru вчера в 21:35