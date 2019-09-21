с чего всё началось

Еврокомиссия настаивает на бронировании "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год, а также на доступности еще 30 миллиардов кубических метров для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.

Гаджеты Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180 процентов поверхности устройства.

Политика Жаров напомнил Facebook и Twitter сроки локализации баз данных в РФ В январе 2019-го Роскомнадзор получил от Twitter и Facebook ответы на запросы о локализации баз данных.

Футбол В РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022 Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт.

Хоккей «Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша «Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.

Экономика Зерно не взошло в Азовском море Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.

Армия и оружие Трамп и Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве Лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся усиления военного присутствия.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Общество Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.

Технологии Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Политика Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.

Политика Янукович готовится к возвращению на Украину Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на родину, заявил адвокат политика Виталий Сердюк.

Технологии Стандарты арктической спутниковой навигации впервые появятся в России Авторы рассчитывают до конца 2019 года передать документ для утверждения в Росстандарт, а затем начать работу над подготовкой "арктических" стандартов для переносных и бортовых навигационных приёмников.

Театры Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач попал в реанимацию Nation News сообщало: Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Финансы В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.

Технологии В Татарстане предложили внедрить аккумуляторы с тесла-технологиями Замгендиректора "Специального конструкторско-технологического бюро электрохимии" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) Юрий Яненко предложил на совете директоров ОАО "Татнефтехиминвестхолдинг" под председательством президента РТ Рустама Минниханова внедрять в Татарстане аккумуляторы нового типа, основанные на водородных и тесла-технологиях.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Политика Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.

Технологии В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.

Футбол Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.