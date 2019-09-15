Политика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL

В бундестаге заявили, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа. Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничила доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября.
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с чего всё началось
«Если «Газпром» хочет продолжать доставлять эти объёмы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путём, украинская и словацкая газотранспортные системы с лёгкостью с этим справятся», — написал Коболев в Facebook
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RT на русскомвчера в 03:39

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OPAL раздора. «Приятный газовый сюрприз» для Украины и проблема для Европы

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Поставки российского газа в Европу без контракта с Украиной могут начаться в 2020 году, если Киев имплементирует в свои законодательные нормы европейские энергетические законы.
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В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.
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В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
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Первый вертолетоносец планируется передать военным до 2027 года, а второй - до начала 2030-х годов.
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
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Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
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В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
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Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений

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Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
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Создание космического лифта признали возможным

Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
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Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

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