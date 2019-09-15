Политика
RT на русском«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
В бундестаге заявили, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа. Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничила доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября.
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с чего всё началось
«Если «Газпром» хочет продолжать доставлять эти объёмы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путём, украинская и словацкая газотранспортные системы с лёгкостью с этим справятся», — написал Коболев в Facebook.RT на русскомвчера в 03:39
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OPAL раздора. «Приятный газовый сюрприз» для Украины и проблема для Европы
РИА Новости15 сентября в 01:47
Ситуация с Opal: сделать гадость России и Германии — удовольствие для Польши
Вести.Ru15 сентября в 13:42
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 21:04, Вашингтон
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Поставки российского газа в Европу без контракта с Украиной могут начаться в 2020 году, если Киев имплементирует в свои законодательные нормы европейские энергетические законы.
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«Автомобилист» одолел «Авангард», победа стала седьмой подряд
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Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp
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Ведомости 07:25
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Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
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В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
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Организаторы были вынуждены отменить фестиваль, поскольку восполнить выпадающие расходы за оставшиеся дни нереально.
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Первый вертолетоносец планируется передать военным до 2027 года, а второй - до начала 2030-х годов.
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В Саратове госпитализирована врач поликлиники Кировского района города, которая подверглась нападению преступника.
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Финансы
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В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
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Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
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Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
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Космос
Создание космического лифта признали возможным
Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
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Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45