с чего всё началось

В бундестаге заявили, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа. Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничила доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября.

«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL

Происшествия В США осудили пытавшихся проникнуть в «Зону 51» голландцев Двое граждан Нидерландов приговорены судом в Неваде к десяти дням тюрьмы за попытку незаконного проникновения в секретную "Зону 51", где, согласно популярному мифу, могли находиться инопланетяне, сообщила газета Las Vegas Review-Journal.

Политика Пенс заявил о боевой готовности войск США Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Политика Россия сможет поставлять газ в Европу без контракта с Украиной Поставки российского газа в Европу без контракта с Украиной могут начаться в 2020 году, если Киев имплементирует в свои законодательные нормы европейские энергетические законы.

Хоккей «Автомобилист» одолел «Авангард», победа стала седьмой подряд В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.

Армия и оружие National Interest подозревает Россию в подготовке к войне Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.

Политика Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.

Технологии Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Культура Фестиваль «Территория. Камчатка» сорван Организаторы были вынуждены отменить фестиваль, поскольку восполнить выпадающие расходы за оставшиеся дни нереально.

Армия и оружие ВМФ РФ может получить первый вертолетоносец до 2027 года Первый вертолетоносец планируется передать военным до 2027 года, а второй - до начала 2030-х годов.

Происшествия В Саратове после изнасилования госпитализирована врач поликлиники В Саратове госпитализирована врач поликлиники Кировского района города, которая подверглась нападению преступника.

Футбол Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке» Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.

Политика Путин назвал Израиль русскоязычным государством Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.

Футбол Юрий Семин: Миранчук с командой, Хеведес рвется в бой У Локомотива травмированы Алексей и Антон Миранчук, в выходные получил повреждение Бенедикт Хеведес.

Финансы В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.

Политика Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Космос Создание космического лифта признали возможным Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.