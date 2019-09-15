Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
В бундестаге заявили, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа. Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничила доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября.
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с чего всё началось
«Если «Газпром» хочет продолжать доставлять эти объёмы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путём, украинская и словацкая газотранспортные системы с лёгкостью с этим справятся», — написал Коболев в Facebook.RT на русском16 сентября в 03:39
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OPAL раздора. «Приятный газовый сюрприз» для Украины и проблема для Европы
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