с чего всё началось

В бундестаге заявили, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа. Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничила доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября.

«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL

Здоровье «Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.

Политика США и Белоруссия решили восстановить дипотношения в полном объёме После более чем 11-летнего перерыва Минск и Вашингтон восстанавливают дипломатические отношения в полном объёме.

Политика Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.

Экономика У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.

Футбол Артем Дзюба: В Лионе надо было быть смелее, агрессивнее и наглее «Зенит» в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 сыграл вничью с «Лионом» (1:1). Сине-бело-голубые вели в счете, но не сумели удержать преимущество.

Политика Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы» Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.

Происшествия Отчим Кокорина наехал на журналиста возле колонии Инцидент произошел возле колонии, где отбывали наказание Кокорин и Павел Мамаев.

Политика Арестован один из главных активов Порошенко Печерский районный суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который является одним из главных активов бывшего украинского президента Петра Порошенко, сообщил юрист Андрей Портнов.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Происшествия Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.

Экономика Украинский бюджет не справляется с пенсионным долгом Как ранее писал News.ru, согласно проекту Минфина Украины, бюджет страны на 2020 год утверждён с расчётом на рост ВВП на 3,3%. Глава ведомства Оксана Маркарова заявила, что в него заложены займы в размере примерно 380 млрд гривен (991,8 млрд рублей).

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.

Экономика Горнодобычу ставят в безотходное положение Согласно проекту ежегодного экологического госдоклада Минприроды, в 2018 году в России образовалось 7,2 млрд тонн отходов.

Здоровье Московские родители получат онлайн-доступ к данным о прививках детей Доступ к электронной медицинской карте ребенка с информацией о проведенных и пропущенных прививках предоставят московским родителям до конца текущего года.

Политика Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.

Гаджеты OnePlus оценила телевизор OnePlus TV свыше 100 тысяч рублей Ппервым рынком сбыта для OnePlus TV станет индийский и там его оценили в 150 тыс. рупий, а это чуть более чем 100 тыс. рублей, сообщает издание «Астера».

Происшествия В Башкирии шестилетний мальчик провел пять дней рядом с трупом матери Как сообщило РИА Новости, ребенок, по некоторым данным, находился с умершей матерью около пяти дней.

Шоу-бизнес Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Политика Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.