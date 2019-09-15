с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.

Общество Сильный снегопад в России признали поводом прогулять работу Верховный суд России признал сильный снегопад поводом для неявки на работу.

Экономика Технический кислород начнут производить в Бурятии Компания намерена полностью покрыть рынок республики промышленным газом, включая частные предприятия — в Бурятии и Забайкалье проблемы с медицинским кислородом.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Политика США активируют против Венесуэлы «пакт Рио» США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Политика Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «нуждается в сильном, стабильном, сионистском правительстве».

Шоу-бизнес Муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе с певицей Поклонники поняли, что слухи не правдивы. Они поддержали мужа Гагариной и стали шутить на тему отношений артистки с Лазаревым.

Экономика У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.

Армия и оружие На Дальнем Востоке начались масштабные лётные учения В Хабаровском и Приморском краях начались масштабные лётно-тактические учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа.

Шоу-бизнес Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Герцогиня Кембриджская вновь беременна.

Футбол Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.

Авто На заводе Haval в Тульской области выпустили первые Haval F7x На заводе Haval в Тульской области началось серийное производство нового купе-кроссовера Haval F7x.

Политика В Киеве признали, что Западу сложно поддерживать санкции против России Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Welt заявил, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Армия и оружие Генсек НАТО вновь обвинил Россию в разработке новых ракет Несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Наука Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.

Здоровье Центр амбулаторной онкологической помощи появится в Новосибирске Планируется, что на базе нового центра будут работать диагностическое отделение, дневной стационар и поликлиника.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.