Политика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
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с чего всё началось
«Если «Газпром» хочет продолжать доставлять эти объёмы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путём, украинская и словацкая газотранспортные системы с лёгкостью с этим справятся», — написал Коболев в Facebook
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