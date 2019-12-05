с чего всё началось

Стоимость газа в Европе может увеличиться вдвое, если транзит российского голубого топлива через Украину прекратится с 2020 года, рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Однако он отметил, что итоговую цену предсказать сложно.

«Нафтогаз» предупредил Европу о двукратном повышении цены на газ

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.

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Хоккей «Коламбус» представил трибьют ролик в честь Панарина В первой рекламной паузе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был представлен трибьют-ролик, сделанный "Коламбус Блю Джекетс" в честь бывшего игрока Артемия Панарина.

Армия и оружие Подлодки РФ назвали идеальными целями на Балтике Ранее News.ru сообщал, что надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.