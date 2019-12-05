Энергетика
News.ru«Нафтогаз» предупредил Европу о двукратном повышении цены на газ
Стоимость газа в Европе может увеличиться вдвое, если транзит российского голубого топлива через Украину прекратится с 2020 года, рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Однако он отметил, что итоговую цену предсказать сложно.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Цены на газ в Европе могут удвоиться в случае прекращения транзита через Украину, заявил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net.Газета.Ru10:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Политика
Зеленский впервые попал на обложку Time
Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Фигурное катание
Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при, Алиев – четвертый
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Шеффилд» в матче чемпионата Англии
В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Ньюкасл Юнайтед».
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Энергетика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Футбол
Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Происшествия
Мужчина зарезал жену, тещу и ранил 2-летнюю дочь на Кубани
42-летний житель хутора Южный убил 37-летнюю супругу и 66-летнюю тещу, а также ранил собственную 2-летнюю дочь.
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Авто
McLaren представит свой новый гибридный суперкар
Недавно генеральный директор McLaren Майк Флевитт сообщил, что платформа следующего поколения будет официально анонсирована весной следующего года, а также мы узнаем кое-что о гибридной трансмиссии.
Общество
Совет судей России отказался наказывать СМИ за давление на суд
Ранее стало известно, что в проект по информационной политике судов на следующие 10 лет могут быть внесены правила для СМИ, запрещающие оказывать давление на судебную систему.
Политика
Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме
Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
Авто
Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron
Крупный бизнесмен рассказал о большой стоимости владения премиальный автомобилем Bugatti Veyron.
Общество
США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду
В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
Музыка
Билли Айлиш стала жертвой сигарет в клипе «Xanny»
Шоу-бизнес
Милла Йовович похвасталась увеличившимся бюстом
В первую очередь Йовович захотела похвастаться увеличившейся грудью.
Политика
Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым
Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой "исправить ошибку" в телесюжете, где Крым обозначен как территория России.
Политика
Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Политика
Лидеры России и Белоруссии разыграют интеграционные карты в Сочи
Что подготовлено к переговорам в Сочи Ранее планировалось, что президенты торжественно подпишут план интеграции на 20-ю годовщину подписания договора о Союзном государстве — 8 декабря.
Музыка
Опубликован рейтинг самых популярных песен года
На днях на музыкальном стриминговом сервисе Spotify разместили статистику наиболее прослушиваемых артистов за 10 лет.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Общество
С 2020 года налог для самозанятых введут еще в 19 регионах
Государственная дума окончательно одобрила закон о введении налогового режима для самозанятых еще в 19 регионах страны.