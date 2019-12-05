с чего всё началось

Стоимость газа в Европе может увеличиться вдвое, если транзит российского голубого топлива через Украину прекратится с 2020 года, рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Однако он отметил, что итоговую цену предсказать сложно.

«Нафтогаз» предупредил Европу о двукратном повышении цены на газ

Политика Зеленский впервые попал на обложку Time Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.

Политика Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.

Авто McLaren представит свой новый гибридный суперкар Недавно генеральный директор McLaren Майк Флевитт сообщил, что платформа следующего поколения будет официально анонсирована весной следующего года, а также мы узнаем кое-что о гибридной трансмиссии.

Общество Совет судей России отказался наказывать СМИ за давление на суд Ранее стало известно, что в проект по информационной политике судов на следующие 10 лет могут быть внесены правила для СМИ, запрещающие оказывать давление на судебную систему.

Политика Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".

Общество США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.

Политика Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.

Политика Лидеры России и Белоруссии разыграют интеграционные карты в Сочи Что подготовлено к переговорам в Сочи Ранее планировалось, что президенты торжественно подпишут план интеграции на 20-ю годовщину подписания договора о Союзном государстве — 8 декабря.

Музыка Опубликован рейтинг самых популярных песен года На днях на музыкальном стриминговом сервисе Spotify разместили статистику наиболее прослушиваемых артистов за 10 лет.