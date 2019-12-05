Энергетика
News.ru«Нафтогаз» предупредил Европу о двукратном повышении цены на газ
Стоимость газа в Европе может увеличиться вдвое, если транзит российского голубого топлива через Украину прекратится с 2020 года, рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Однако он отметил, что итоговую цену предсказать сложно.
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Цены на газ в Европе могут удвоиться в случае прекращения транзита через Украину, заявил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net.Газета.Ru05 декабря в 10:01
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Эксперт объяснил, в каком случае цены на газ могут взлететь в Европе
Телеканал 360°05 декабря в 17:11
Почему в «Нафтогазе» заявили о возможном росте цен на топливо для Европы
RT на русском05 декабря в 11:52
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