Энергетика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

«Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться», — цитирует его издание LIGA.net. Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось
Цены на газ в Европе могут удвоиться в случае прекращения транзита через Украину, заявил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net
.
Газета.Ru10:01

Подробнее о событии

Эксперт объяснил, в каком случае цены на газ могут взлететь в Европе

Телеканал 360°17:11

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Известия11:58

Европу пугают резким повышением цен на газ

Росбалт10:03

На Украине заговорили о повышении цен на газ в два раза

Lenta.ru10:51

«Нафтогаз» предупредил Европу об угрозе повышения цен на газ

Газета.Ru10:01

Почему в «Нафтогазе» заявили о возможном росте цен на топливо для Европы

RT на русском11:52

«Нафтогаз» предупредил Европу о двукратном повышении цены на газ

News.ru09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru 13:29
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура 03:21
Происшествия

В управлении строительной политики Воронежа идут следственные действия

Правоохранители проводят следственные действия в управлении строительной политики администрации Воронежа, а также департаменте строительной политики Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:25
Политика

СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
РИА Новости 15:43
Экономика

В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости 15:45
Общество

Медведев призвал не идеализировать СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не идеализировать СССР, на прилавках "практически ничего не было", а большей части современной молодежи там было бы крайне неуютно.
ТАСС 05:57
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии участнику незаконной акции 27 июля

Прокурор запросил 3,5 года колонии общего режима для участника несогласованной акции 27 июля в Москве Никиты Чирцова, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 06:21
Футбол

Семину вручили Орден Александра Невского

Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Спорт-Экспресс 10:33
Шоу-бизнес

«Как помет мамонта»: Волочкову в кружевном боди назвали дряхлой

Подписчики мужского пола, например, просто сошли с ума от вида балерины. Анастасию Волочкову разве что богиней не называли.
Дни.ру вчера в 14:04
Экономика

Всемирный банк: России потребуется 100 лет, чтобы догнать страны ОЭСР

Во Всемирном банке отметили, что показатель человеческого капитала на душу населения в РФ существенно вырос, однако он составляет всего одну пятую от среднего показателя по ОЭСР, чтобы догнать эти страны России потребуется около 100 лет.
RuNews24.ru вчера в 17:50
Происшествия

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве, направлен из московского следственного изолятора "Бутырка" в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.
Вести.Ru 13:48
Политика

В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
РИА Новости 08:32
Экономика

Saudi Aramco провела крупнейшее в истории IPO

Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд.
ТАСС 14:22
Политика

Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию

В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.
ПРАЙМ 16:17
Футбол

Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты

Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Газета.Ru 14:28
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 02 декабря в 01:01
Кино

Венсан Кассель привез в Москву новый фильм

Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Газета Metro 05:32
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк вчера в 09:38
Энергетика

Новак рассказал о росте цен на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
ТАСС 16:26
Политика

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru 13:13
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru вчера в 07:17
Футбол

«Арсенал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне АПЛ

«Арсенал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, команда имеет в активе 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.
Lenta.ru 17:09
Экономика

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
REGNUM 03 декабря в 14:10
Фигурное катание

Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при, Алиев — четвертый

Sportbox.RU 16:03
Происшествия

Появилось видео ДТП с участием 13 машин в Петербурге

В Сети появилось видео аварии с участием 13 машин в Санкт-Петербурге, которая произошла утром 5 декабря.
РБК 12:59
Биатлон

Тюменская биатлонистка Куклина обновила личный рекорд на Кубке мира

Правда УрФО 15:26
Политика

Президент Казахстана озвучил позицию по Крыму

Воссоединение Крыма с Россией не является «аннексией», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Rambler News Service вчера в 03:55
Музыка

Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России

Аналитики из Google вычислили и самые популярные музыкальные видео.
РИА Новости 13:01
Экономика

Неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 января

В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 07:38
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное