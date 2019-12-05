Энергетика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

«Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться», — цитирует его издание LIGA.net. Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
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Цены на газ в Европе могут удвоиться в случае прекращения транзита через Украину, заявил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net
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Газета.Ru10:01

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«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

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«Нафтогаз» предупредил Европу о двукратном повышении цены на газ

News.ru09:50

На Украине заговорили о повышении цен на газ в два раза

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«Нафтогаз» предупредил Европу об угрозе повышения цен на газ

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RT на русском11:52

«Нафтогаз» предупредил о двукратном росте цен на газ в Европе

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В МИД России выступили за возобновление авиасообщения с Грузией

В России сообщили о заинтересованности в возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией.
Комсомольская правда 12:49
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РБК 12:47
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Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
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Ferra 10:32
Фигурное катание

Мозалев лидирует после короткой программы в Финале юниорского Гран-при

Россиянин Андрей Мозалев захватил лидерство после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
РИА Новости 10:32
Политика

Российский МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Германии

В МИД России заявили, что Москва будет отвечать на высылку из Германии двух российских дипломатов, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 07:58
Общество

Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
РБК вчера в 16:10
Общество

Россия приостановила перепрофилирование завода в иранском Фордо

Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем. Об этом говорится в заявлении топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ, опубликованном в четверг, 5 декабря.
Известия 10:12
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Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Вести.Ru 11:59
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Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
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Путин заявил о готовности продлить СНВ-3

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
REGNUM 11:04
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов на бой боксером Чахкиевым

Емельяненко отметил, что его сейчас будут вызывать на бой все, пишет RT.
Город55.ру 09:03
Политика

Медведев и Батрутдинов обменялись шутками о «тандеме»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на шутку телеведущего и актера Тимура Батрутдинова об «известном тандеме».
РБК 08:21
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Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

Власти Украины планируют запретить своим гражданам страны ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, заявил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
Газета.Ru 10:36
Политика

США намерены убедить Турцию отказаться от С-400

РЕН ТВ вчера в 20:07
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Вышел новый дублированный трейлер ремейка мультфильма «Мулан»

Российская газета 10:53
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Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Политика

Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
РБК 10:56
Происшествия

В Петербурге произошло ДТП с участием 13 машин

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Биатлон

Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде

РИА Новости 11:52
Общество

Путин поддержал создание базы неизвестных пациентов

Президент Владимир Путин поддержал идею о разработке единой информационной базе неизвестных пациентов.
Взгляд.ру 09:59
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика никогда не собиралась и не будет входить в состав другого государства.
Газета.Ru 07:24
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«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью

Газета.Ru вчера в 16:32
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ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском вчера в 10:24
Политика

Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо

News.ru вчера в 08:33
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В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
РИА Новости 08:32
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В Совфеде отреагировали на заявление Киева о плане Б по Донбассу

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РЕН ТВ 12:42
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Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
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Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 09:31
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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