с чего всё началось

«Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться», — цитирует его издание LIGA.net. Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

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