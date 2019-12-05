Энергетика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

«Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться», — цитирует его издание LIGA.net. Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Цены на газ в Европе могут удвоиться в случае прекращения транзита через Украину, заявил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net
.
Газета.Ru10:01

Подробнее о событии

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Известия11:58

«Нафтогаз» предупредил о двукратном росте цен на газ в Европе

Телеканал 360°11:40

«Нафтогаз» предупредил Европу о двукратном повышении цены на газ

News.ru09:50

Европу пугают резким повышением цен на газ

Росбалт10:03

«Нафтогаз» предупредил Европу об угрозе повышения цен на газ

Газета.Ru10:01

Почему в «Нафтогазе» заявили о возможном росте цен на топливо для Европы

RT на русском11:52

На Украине заговорили о повышении цен на газ в два раза

Lenta.ru10:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Политика

Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.
Газета.Ru 08:17
Политика

Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
РИА Новости 07:19
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Общество

В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
RT на русском вчера в 09:23
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском вчера в 10:24
Общество

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 09:57
Политика

Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Ведомости 12:01
Происшествия

ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель

Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
РБК 11:43
Экономика

«Роснано» за 20 млрд руб. создаст фонд развития цифровой экономики

В свою очередь, руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс указал на то, что фонд планирует оказывать поддержку и проектам малого бизнеса, поэтому ему нужно дополнительные 1,5 млрд рублей на отдельный фонд, который будет инвестировать только в малые технологичные фирмы.
Московский Комсомолец вчера в 18:21
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Политика

США ввели новые санкции против России

Минфин США ввел санкции в отношении 17 граждан РФ и семи российских компаний.
Российская газета 11:22
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС вчера в 16:27
Биатлон

Миронова показала лучший ход среди россиянок в индивидуальной гонке

Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд показала лучшее время на лыжне в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Матч ТВ 11:59
Игры

Геймдизайнер получил «страйк» на YouTube за прохождение собственной игры

Американ Макги, известный по участию в разработке Quake и Doom, получил «страйк» на YouTube за видео с собственной игрой Alice: Madness Returns.
CyberSport.ru 11:40
Общество

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.
REGNUM 06:13
Общество

ГИБДД готовит изменения в теоретический экзамен на права

Количество теоретических задач в экзамене для получения водительских прав значительно вырастет.
REGNUM 07:57
Фигурное катание

Мозалев лидирует после короткой программы в Финале юниорского Гран-при

Россиянин Андрей Мозалев захватил лидерство после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
РИА Новости 10:32
Политика

Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

Власти Украины планируют запретить своим гражданам страны ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, заявил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
Газета.Ru 10:36
Шоу-бизнес

Евгений Миронов получил сотрясение мозга во время спектакля

Пришлось отменить следующий спектакль.
Газета.Ru 09:16
Космос

На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант

Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
Московский Комсомолец 03:05
Общество

Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Ведомости 10:05
Политика

Украина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР

Власти Украины заявили, что у них появились новые условия для начала переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса в Минске.
Ruposters.ru 08:25
Хоккей

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам

«Салават Юлаев» и «Металлург» сыграли со счётом 1:2 Б. На 16-й минуте счёт в матче открыл Александр Кадейкин, который вывел «Салават Юлаев» вперёд.
Чемпионат 11:38
Общество

ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов

Дождь вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Скоро в роддом: Оксана Самойлова рассекретила срок беременности

Долгое время супруга рэпера Джигана скрывала, что находится в ожидании ребенка. Оксана Самойлова и рэпер Джиган — многодетные родители.
WMJ.ru 03 декабря в 12:43
Общество

Медведев в прямом эфире подведет итоги года

В ходе интервью глава российского кабинета министров подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, а также назовет основные задачи, поставленные на следующий год.
Аргументы и Факты вчера в 17:22
Армия и оружие

Трофейный украинский танк «Булат» модернизировали в ЛНР

В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат".
Российская газета 04:48
Наука

На мумиях Древнего Египта нашли невидимые тату

С помощью инфракрасного излучения американские палеонтологи обнаружили на мумиях Древнего Египта невидимые тату.
МедиаПоток вчера в 01:41
Футбол

Артем Дзюба: «Всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин»

Не понимаю, когда говорят о закрытии секторов — пострадают много адекватных, преданных клубу болельщиков.
Спорт-Экспресс 11:25
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное