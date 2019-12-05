Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» предупредил Европу об угрозе повышения цен на газ

По словам Коболева, в случае прекращения транзита российского газа через украинскую территорию, повышение цен ожидает как Европу, так и Украину. "Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться", - подчеркнул глава "Нафтогаза".
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Цены на газ в Европе могут удвоиться в случае прекращения транзита через Украину, заявил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net
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Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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