Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» предупредил Европу об угрозе повышения цен на газ
По словам Коболева, в случае прекращения транзита российского газа через украинскую территорию, повышение цен ожидает как Европу, так и Украину. "Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться", - подчеркнул глава "Нафтогаза".
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Цены на газ в Европе могут удвоиться в случае прекращения транзита через Украину, заявил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net.Газета.Ru10:01
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