с чего всё началось

По словам Коболева, в случае прекращения транзита российского газа через украинскую территорию, повышение цен ожидает как Европу, так и Украину. "Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

«Нафтогаз» предупредил Европу об угрозе повышения цен на газ

Музыка Терри Райли даст концерты в Москве и Петербурге Концерт Терри Райли 8 декабря в 20.00, культурный центр ЗИЛ, Москва; 11 декабря в 20.00, "Лендок", Санкт-Петербург 84-летний композитор, концертирующий пианист и певец (не частое в наши дни сочетание) уже бывал в Москве неоднократно.

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