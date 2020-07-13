Коронавирус
РИА Новости«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона
НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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Армия и оружие
Япония ожидает роста числа гибридных войн в будущем
Власти Японии ожидают увеличения числа гибридных войн и конфликтов в так называемых серых зонах в будущем.
ТАСС 21:46
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 18:24
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора.
Известия 22:34
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
Религия
«Благодать, как на Афоне»: Мария Шукшина показала «тайные» скиты отца Сергия
Актриса и телеведущая Мария Шукшина показала, как живут монахини в дальних скитах отца Сергия.
Екатеринбург Онлайн 16:28
Футбол
Игонин ответил москвичам, связывающим успехи «Зенита» с Газпромом
Игонин не согласился с мнением, что успехи «Зенита» связаны в первую очередь с финансовой поддержкой Газпрома.
Спорт день за днем 15:59
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 21:36
Кино
Пятый эпизод «Звездных войн» стал лидером проката в США
РИА Новости 14:03
Общество
В районе Приморья ввели карантин из-за африканской чумы свиней
RT на русском 20:27
Армия и оружие
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости 22:18
Армия и оружие
Появилось видео инцидента между офицером САА и американским военным
На видео попал конфликт между военными Сирии и США.
Новостной фронт 06:08
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сбросил 43 килограмма. Как рассказал Разин в Instagram, сейчас он весит 107 килограммов.
Москва 24 22:37
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
Политика
Президент Турции изменил статус собора Святой Софии на мечеть
Областная газета 11 июля в 04:47
Недвижимость
Однокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.
Коммерсантъ 18:18
Политика
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости 06:24
Футбол
Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности
Генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и тренера "Ростова" Валерия Карпина могут отстранить от футбольной деятельности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:32
Космос
США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны
Discover24 11 июля в 04:23
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет 17:13
Политика
Первый заместитель покидает Абрека Челтыгмашева
Первый заместитель главы администрации Аскизского района Хакасии Галина Новикова покидает свой пост.
ИА Хакасия 22:38
Происшествия
В Хабаровском крае начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро
Следователи начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро Голое в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России.
RT на русском 21:03
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Армия и оружие
Новый легкий бронеавтомобиль «Стрела» создан в России
Новый легкий бронеавтомобиль "Стрела" разработан российскими инженерами фирмы ООО "ВПК".
ПолитРоссия 05:56
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку
Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело 05:30
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
Футбол
Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслуживал трех очков
Вы думаете, что три очка у вас в кармане, но, пожалуй, сегодня мы их не заслуживали.
Газета.Ru 21:50
Общество
ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:07