Коронавирус
РИА Новости«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона
НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
АБН 11 июля в 14:23
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Южнокорейский автоконцерн КИА готовит для российского рынка абсолютно новое исполнение популярного внедорожника Carnival.
Лезги газет вчера в 16:39
Политика
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
Вести.Ru вчера в 20:40
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Происшествия
В Новосибирске в результате обрушения перекрытий в доме погиб человек
В Новосибирске обрушились перекрытия в двухэтажном многоквартирном доме, в результате чего погиб пожилой мужчина, сообщили в региональном главке МЧС России.
RT на русском вчера в 23:30
Кино
Межпланетные гонки: фильм «Форсаж 9» может быть связан с космосом
Исполнитель роли Дашера отметил, что кое в чем ведущая попала в цель, на что последняя заключила, что угадала про космос.
Киноафиша России вчера в 05:46
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com вчера в 07:23
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество
Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлят до 2 августа
Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса еще на две недели - с 20 июля по 2 августа.
ТАСС 00:27
Здоровье
Лекарство от коронавируса оказалось опасным
Доктор медицинских наук Василий Власов отметил, что на сегодняшний день полноценного препарата против коронавируса так и не разработано.
Аргументы недели вчера в 11:50
Общество
В Приморье разрешили возобновить уличную торговлю и работу лагерей
"Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, организовать уличную торговлю", - сообщает пресс-служба.
ТАСС вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Армия и оружие
В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики
Известия вчера в 23:30
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Максим Галкин построил в своем замке SPA-центр
Российский юморист Максим Галкин показал свой SPA-центр.
Lenta.ru вчера в 23:54
Происшествия
Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
РИА Новости 00:26
Общество
Миллионеры попросили повысить им налоги для борьбы с COVID-19
Группа миллионеров из США и стран Западной Европы выступила накануне открытия саммита G20 с открытым письмом, в котором призвала правительства мира повысить им налоги «немедленно, значительно и постоянно».
Коммерсантъ вчера в 05:32
Общество
Россияне назвали три главных признака «работы мечты»
Высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив являются признаками идеальной работы для россиян.
РБК вчера в 22:30
Армия и оружие
Новейшие танки Тип 99А продолжают поступать в бригады НОАК
В настоящее время военнослужащим вручены недавно изготовленные Тип 99А, относящиеся к третьему поколению послевоенных танков.
Российская газета вчера в 10:46
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет вчера в 17:13
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат
91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета вчера в 13:47
Общество
Ubisoft анонсировала игру Far Cry 6
Компания Ubisoft Forward официально анонсировала шутер от первого лица Far Cry 6 и кинематографический трейлер.
Реальное время вчера в 19:33
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
РИА Новости вчера в 16:32
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат вчера в 04:10
Армия и оружие
Азербайджан обвинил Армению в минометном обстреле села
URA.Ru 12 июля в 20:27
Кино
Marvel выбирает нового злодея в фильме о Мстителях
Новым антагонистом в следующих фильмах о Мстителях может стать кто-то от инопланетной расы Скруллов или Крия.
Народные новости 00:09
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50