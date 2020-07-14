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РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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Нафтогаз предупредил о срыве предстоящего отопительного сезона на Украине

Евразия Daily00:08

«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона

РЕН ТВвчера в 23:21

В «Нафтогазе Украины» предупредили должников о последствиях неуплаты

ИА Красная Веснавчера в 16:09

Отопительный сезон на Украине находится под угрозой срыва

Общественная служба новостейвчера в 22:21

«Нафтогаз» предупредил об угрозе для отопительного сезона на Украине

Взгляд.рувчера в 21:16

«Нафтогаз» предупредил о срыве отопительного сезона на Украине из-за долгов теплопроизводителей

Life.ruвчера в 22:25

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона

РИА Новостивчера в 15:15
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
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Общество

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Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса еще на две недели - с 20 июля по 2 августа.
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Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
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Общество

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Высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив являются признаками идеальной работы для россиян.
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В настоящее время военнослужащим вручены недавно изготовленные Тип 99А, относящиеся к третьему поколению послевоенных танков.
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Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
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Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат

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