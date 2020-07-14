с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Происшествия На Урале суд отпустил под залог гендиректора «Титановой долины» Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. 9

Общество Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. 763

Происшествия Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя "Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мамиконяна В.А. до 12 сентября", - сказала собеседница агентства. 2

Культура К 120-летию Натали Саррот ивановцы смогут послушать уникальную лекцию В этом году 18 июля отмечается 120-летие известнейшей писательницы, открывшей жанр «нового романа», уроженке Иваново-Вознесенска Натали Саррот (Наталья Черняк).

Авто Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров. 3

Общество У украинской телеведущей выпал зуб в прямом эфире У ведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко в прямом эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) выпал передний зуб.

Технологии Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19. 702

Общество Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года. 8

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 110

Политика Коротченко объяснил, зачем Пашиняну нужна война в Нагорном Карабахе Член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Игорь Коротченко в соцсетях возложил ответственность за обострение в Нагорном Карабахе на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Кино Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа» Герой Вина Дизеля Доминик Торетто может умереть в десятой, финальной части кинофраншизы «Форсаж», сообщает портал We Got This Covered. 9