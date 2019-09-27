Из-за накопленных компаниями долгов жители многих городов могут остаться зимой без отопления. "Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", — говорится в заявлении "Нафтогаза Украины".

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Политика Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика CNN: Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Политика В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.

Здоровье Врачи назвали признаки микроинсульта Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.

Политика Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН из США Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская сторона поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться.

Политика ВС отказался реабилитировать полковника Арцезо, помогавшего нацистам Согласно архивам, в 1942 году Арцезо, замкомандующего 57-й армией по бронетанковым войскам, сдался в плен немцам и на допросе сообщил секретную информацию о войсках Красной Армии.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.

Армия и оружие Награда за сбитый на Донбассе «Боинг» MH17? Да потому, что именно 3-й ЗРД 156-го ЗРП и был именно тем воинским подразделением сил ПВО Украины, личный состав которого в небе над Донбассом 17 июля 2014 г. сбил малайзийский «Боинг-777» рейса МН17, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина показала поклонникам эротический спектакль Оксаной Акиньшиной, актрисой из РФ, было опубликовано видео на страничке в «Инстаграме», на котором демонстрируется спектакль с элементами эротики.

Гаджеты Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Игры Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге 24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.

Происшествия В Стамбуле произошло сильное землетрясение В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.

Армия и оружие Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Общество В России создадут базу плательщиков ЖКХ В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.

Гаджеты Apple неожиданно выпустила iOS 13.1.1 Несколько часов назад стало известно, что Apple неожиданно выпустила iOS 13.1.1.

Киберспорт Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.

Наука Обнаружены древнейшие микробные останки возрастом 3,7 миллиарда лет Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.

Единоборства Боец MMA впервые проиграл нокаутом и забыл про это Шахбулатов добыл 11-ю победу в карьере и четвертую победу нокаутом. Как и Мирзаев, боец всего дважды проигрывал по правилам MMA.

Игры Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.

Авто Рвал с места на Lada Xray Cross на вариаторе: тест-драйв В наши руки на целый день попала новенькая Lada Xray Cross с коробкой вариатор.

Политика Песков пошутил о толстом телефоне Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о специальном толстом телефоне главы государства Владимира Путина, которым он якобы пользуется вне рабочего кабинета.