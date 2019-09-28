Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Из-за накопленных компаниями долгов жители многих городов могут остаться зимой без отопления. "Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", — говорится в заявлении "Нафтогаза Украины".
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Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 Каспий в Тамбовской области, 4 человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
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Авто
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Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
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Интерфакс вчера в 10:41
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Первый арабский космонавт отправился на МКС
62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.
Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
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РИА Новости вчера в 18:09
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Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком
Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
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Якутянка Сардана Трофимова 28 сентября пробежит марафон в Дохе
Отмечается, что 25 сентября Сардана Трофимова вылетела из Кыргызстана, где она участвовала в подготовительных сборах.
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