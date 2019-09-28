Энергетика
ФАН«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Десятки городов Украины могут оказаться без тепла предстоящей зимой, заявили в компании «Нафтогаз Украины». В «Нафтогазе» предупредили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине.
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«Нафтогаз» заявил о вероятном срыве отопительного сезона на Украине
Российский Диалог28 сентября в 07:38
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
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В «Нафтогазе» заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
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