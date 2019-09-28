Десятки городов Украины могут оказаться без тепла предстоящей зимой, заявили в компании «Нафтогаз Украины». В «Нафтогазе» предупредили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине.

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

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