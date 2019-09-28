Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

Из-за накопленных компаниями долгов жители многих городов могут остаться зимой без отопления. "Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", — говорится в заявлении "Нафтогаза Украины".
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой

Lenta.ru08:13

Ряду украинских городов грозит зима без отопления

Телеканал 360°вчера в 10:49

Платить нечем: отопительный сезон на Украине под угрозой срыва

Царьград03:31

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

РИА Новости02:29

Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва

Известиявчера в 22:32

«Нафтогаз» сообщил об угрозе для отопительного сезона на Украине

РБК07:24

На Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой

RT на русскомвчера в 07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Общество

Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57

Совершен первый совместный полёт ударного беспилотника "Охотник" с истребителем пятого поколения Су-57.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Гаджеты

Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа

По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
Политика

В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США

США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
РИА Новости 26 сентября в 22:31
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Политика

CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service 01:27
Футбол

Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:33
Авто

На вторичном авторынке России сменился лидер

Автоновости дня 07:13
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош в самолете

Вечерняя Москва вчера в 16:39
Армия и оружие

Израиль объяснил провал MIM-104 Patriot и порекомендовал «Панцирь-С1»

Lenta.ru 05:38
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Здоровье

Лео Бокерия дал три совета, чтобы предотвратить болезни сердца

Кардиохирург с мировым именем и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия рассказал, как сохранить здоровье сердца надолго.
iReactor вчера в 06:21
Происшествия

Судно с украинцами пропало в Атлантике

Газета.Ru 11:51
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Футбол

Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов за Месси

РИА Новости 26 сентября в 02:55
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Кино

Уилл Смит представил фильм «Гемини»

Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
Автоспорт

Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Российская газета 07:55
Общество

В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах

«Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир», — цитирует его РЕН ТВ.
Известия 26 сентября в 15:49
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Происшествия

В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты

«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — отметил представитель народной милиции ЛНР.
Известия 13:12
Культура

15 лет назад стартовал сериал «Моя прекрасная няня»

27 сентября 2004 года в России состоялась премьера сериала «Моя прекрасная няня» — адаптации американского ситкома «Няня».
RT на русском вчера в 04:15
Культура

В Петрозаводске прогремит салют в честь 75-летия освобождения Карелии

В субботу, 28 сентября, на площади Кирова отпразднуют 75-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации, сообщил в администрации Петрозаводска.
Столица на Онего вчера в 03:10
Политика

Стал известен новый друг Путина

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга за два года пребывания на посту главы государства подружился с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Bloomberg Businessweek.
Lenta.ru 13:30
Политика

Джонсону грозит уголовное дело из-за подозрений в злоупотреблениях

Против британского премьера Бориса Джонсона, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, могут начать уголовное дело.
Газета.Ru 10:57
Армия и оружие

Самолет ВКС РФ пролетел над пусковыми установками ядерных сил США

Московский Комсомолец 04:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное