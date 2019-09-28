Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Из-за накопленных компаниями долгов жители многих городов могут остаться зимой без отопления. "Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", — говорится в заявлении "Нафтогаза Украины".
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В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США
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