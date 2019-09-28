Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Из-за накопленных компаниями долгов жители многих городов могут остаться зимой без отопления. "Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", — говорится в заявлении "Нафтогаза Украины".
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Самолет с президентом Кипра вернулся в Нью-Йорк из-за проблем на борту
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Культуромания вчера в 05:12
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В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
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Девочки имеют одно тело, но две головы.
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Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
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Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
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Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Телепрограмма вчера в 04:12
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Srnsk 27 сентября в 14:12
Общество
Скончался писатель Вячеслав Пьецух
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РБК 25 сентября в 17:24
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Поражение «Зенита» от «Локомотива» со счётом 0:1 эксперт «ПД» заслуженный тренер России по футболу Марк Рубин считает результатом слабой игры чемпионов в атаке.
Петербургский дневник вчера в 14:55
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«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
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Спорт-Экспресс 06:05
Политика
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
"После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", — говорится в заявлении.
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