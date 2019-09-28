Из-за накопленных компаниями долгов жители многих городов могут остаться зимой без отопления. "Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", — говорится в заявлении "Нафтогаза Украины".

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

Здоровье В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Политика Украинских журналистов возмутило поведение пресс-секретаря Зеленского Ранее в программе «Схема» на украинском ТВ рассказали, как пресс-секретарь президента Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушку задать вопрос Владимиру Зеленскому.

Происшествия В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .

Космос Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Происшествия Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Здоровье О чем говорят хруст и щелканье в суставах Если суставы напоминают о себе хрустом или щелканьем, скорее всего у вас ревматологическое заболевание – артрит или артроз.

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

Происшествия В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи В американском штате Флорида щенок питбуля ценой своей жизни спас двух детей от ядовитой змеи, пишет Fox35.

Политика Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика Украинцы призвали Зеленского опубликовать разговоры с Путиным На сайте украинского президента появилась петиция с призывом к Владимиру Зеленскому опубликовать стенограммы телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Автоспорт Российский пилот Мазепин попал в аварию в гонке Формулы-2 В Сочи проходила вторая гонка этапа "Формулы-2". Однако уже на первом круге ее остановили красными флагами из-за аварии.