Политика

Sputnik ТаджикистанSputnik Таджикистан«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на 22 миллиарда долларов

Как отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, у Киева есть претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов. Руководитель украинской госкомпании подчеркнул, что для обнуления иска нужны встречные шаги со стороны России на аналогичную сумму.
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