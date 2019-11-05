Политика
Sputnik Таджикистан«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на 22 миллиарда долларов
Как отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, у Киева есть претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов. Руководитель украинской госкомпании подчеркнул, что для обнуления иска нужны встречные шаги со стороны России на аналогичную сумму.
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Армия и оружие
США строят в Сирии две новые базы
Авто
Представлен гоночный прототип Ford Bronco R
Действительно, прототип R, созданный в сотрудничестве между Ford Performance, Geiser Bros Design и чемпионом Baja Кэмероном Стилом, достаточно широк, получает длинноходную подвеску для гонок Fox, много аэродинамических элементов, 15 светодиодных световых полос и спортивный интерьер с гоночными сиденьями от Recaro.
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной
55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Общество
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Общество
Как похищали персональные данные клиентов российских банков
5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов.
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Кино
Макконахи сыграет суперзлодея в «Бэтмене»
Предполагается, что Макконахи сыграет Дента, становящегося суперзлодеем Двуликим, сразу в двух "Бэтменах".
Общество
«Аэрофлот» вводит топливный сбор для рейсов на Дальний Восток
«Аэрофлот» вводит топливный сбор на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, сообщается на сайте авиакомпании.
Кино
Евгений Миронов уличил Ленина в нелюбви к русским
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Армия и оружие
«Русские витязи» получат новые Су-35С
Пилотажная группа «Русские витязи» получит четыре новых сверхманевренных истребителя Су-35С в начале ноября, сообщает ТАСС.
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
Теннис
Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Политика
Песков прокомментировал очередной провал разведения сил в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопросы о мнении Кремля по поводу вновь сорванного разведения сил в Донбассе.
Экономика
На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы
В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.