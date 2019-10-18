с чего всё началось

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Музыка Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос» Продюсер Константин Меладзе, принимающий участие в новом сезоне шоу «Голос» на Первом канале в качестве наставника, раскритиковал вызвавшего восторг у зрителей во время «слепых» прослушиваний 30-летнего певца из Твери Рината Альбикова.

Происшествия Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае Пока по факту разрушения дамбы уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Единоборства Бокс. Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика В американской Филадельфии на знаменитой арене Liacouras Center прошло боксерское шоу, главным поединком которого стал чемпионский бой между россиянином Артуром Бетербиевым и представителем Украины Александром Гвоздиком.

Хоккей Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.

Армия и оружие Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.

Здоровье Доктор Мясников назвал популярные лекарства-пустышки в России Доктор и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал о назначаемых в России лекарствах-пустышках.

Космос NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.

Космос Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках В результате вокруг черных дыр скапливаются образующие галактики звезды, в том числе Млечный Путь.

Политика Пошлины США против Евросоюза вступили в силу Напомним, ВТО разрешила США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила при субсидировании корпорации Airbus.

Политика В Сербии Медведев проведет встречу с руководством страны Глава правительства России Дмитрий Медведев отправится в Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проведет переговоры с руководством республики.

Армия и оружие Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.

Здоровье Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Происшествия При пожаре под Ярославлем погибли пятеро детей Пятеро детей, по предварительным данным, погибли, трое взрослых госпитализированы в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области.

Политика Киев требует распустить ДНР и ЛНР Как передает РИА Новости – сообщение с соответствующим содержанием появилось на странице в Facebook.

Футбол Гвардиола хочет засунуть своих игроков в холодильник Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что хочет сделать с футболистами, чтобы уберечь их от травм, передает The Telegraph.

Политика Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.

Авто Специалисты рассказали о способном «убить» двигатель машинном масле Какое масло выбрать, чтобы не «убить» мотор после первого же запуска, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».

Кино В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» 17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.

Политика Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.

Космос Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.