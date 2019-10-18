Энергетика
Pravda.Ru«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
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«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал он в Facebook.RT на русскомвчера в 07:23
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Вердикт шведского апелляционного суда по тяжбе Газпрома с «Нафтогазом» станет известен в конце ноября
КП - Северная Европавчера в 07:23
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