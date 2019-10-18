Энергетика
Коммерсантъ«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд
«Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации возможного прекращения транзита газа. Документы могут направить 1 ноября, сумма требований — $11 млрд, сообщил в Facebook руководитель украинской компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Оценить358
с чего всё началось
«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал он в Facebook.RT на русском18 октября в 07:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства девочки в Саратове
RT на русском 06:24
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Российская газета 06:28
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго»
Встреча завершилась со счётом 5:3. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши, Ник Дауд, Александр Овечкин, Том Уилсон и Ларс Эллер.
REGNUM 03:16
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Интерфакс 02:54
Общество
Стало известно, во сколько обходится лечение Заворотнюк
По данным НТВ, сутки в палате элитной клиники обходятся семье актрисы примерно в 30-40 тысяч рублей.
Мойка78 05:43
Происшествия
В Петербурге болельщика оштрафовали на 20 тысяч за пощечину омоновцу
Российская газета 04:57
Армия и оружие
Все курды в Сирии должны быть вписаны в конституцию, заявил Лавров
Все курды в Сирии должны быть вписаны в сирийскую конституцию, чтобы с территории САР не исходила угроза Турции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:50
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 19:58
Экономика
Борщ в Белоруссии оказался дешевле, чем на Украине и в России
Интересно, что стоимость полкило картошки составит на Украине 18,5 рублей, тогда как в России она будет стоить почти в половину дешевле - 11 руб. Как сообщалось ранее, цены на картофель в Киеве взлетели из-за плохого урожая в этом году.
Газета.Ru 06:15
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Общество
Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании
Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Евразия Daily 04:44
Политика
Болгария надеется построить газопровод «Балканский поток» до 2021 года
Болгария надеется, что строительство газопровода "Балканский поток" завершится в срок - до конца 2020 года, заявила журналистам вице-премьер, министр иностранных дел республики Екатерина Захариева по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
РИА Новости 06:06
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.
Gazeta.SPb 05:05
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
Футбол
Ван дер Ваарт: «Могу найти среди любителей нескольких игроков уровня Магуайра»
Экс-футболист сборной Голландии Рафаэль Ван Дер Ваарт подверг критике защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, который является самым дорогим игроком своего амплуа в истории.
Евро-футбол.ру 02:58
Политика
В Одессу доставили два американских патрульных катера Island
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера типа Island, сообщается на странице украинских военно-морских сил ВС Украины в Twitter.
РБК 06:32
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 03:00
Политика
Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
РИА Новости вчера в 12:51
Общество
Мэрия Саратова обнародовала повышение расценок на тепло
С 1 января же 2019 установлены 1775,54 рубля за Гкал, с 1 июля - 1811,06 рубля за Гкал (рост 2%).
Взгляд-инфо 05:38
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия 05:25
Общество
Медведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию
В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике.
РБК 03:39
Футбол
Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»
Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
Sport24.ru 04:52
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.
Газета.Ru 05:36
Политика
В Киеве возобновили дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США
Печерский районный суд Киева возобновил рассмотрение дела о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США 2016 года, сообщил телеканал News One.
Коммерсантъ 04:40
Авто
Mitsubishi Pajero уходит из России
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero уходит с рынка России.
Интермонитор.ру 19 октября в 16:40
Политика
Медведев предложил сделать административный кодекс понятным
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен быть понятным и более приемлемым для целей экономического развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.
РБК 04:12
Политика
Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в манере Трампа
Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон высмеяла письмо американского президента Дональда Трампа его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, разместив 20 октября в своем Twitter пародию на письмо, якобы отправленное 35-м президентом США Джоном Кеннеди советскому руководителю Никите Хрущеву.
Известия 05:11