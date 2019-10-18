с чего всё началось

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Армия и оружие На Украине заявили о нарушении условий разведения сил в Донбассе Вооруженные формирования в неподконтрольных Киеву зонах нарушают условия разведения сил и средств в Донбассе, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Общество Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения Главу SpaceX и Tesla Илона Маска в шутку пригласили посетить бизнес-форум в Краснодаре, и он выступил.

Политика «Российский след» нашли в протестах в Эквадоре Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома заявила, что генпрокуратура страны выясняет, есть ли связь между действиями властей во время протестов в стране с иностранными источниками.

Авто Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.

Шоу-бизнес Сергей Губанов предпочел семье карьеру Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.

Армия и оружие Литва заменит вертолеты Ми-8 американскими «Черными ястребами» Литва заменит советские вертолеты Ми-8 новыми американскими машинами UH-60M Black Hawk "Черный ястреб" - будет закуплено шесть новых вертолетов на сумму €300 млн.

Политика В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Происшествия Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.

Общество Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти» Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Общество На Украине снизилась численность населения Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.

Армия и оружие Военные Сирии сбили два беспилотника боевиков в Латакии Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин, военные САР сбили два беспилотника боевиков.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.

Кино В сиквеле «Венома» появится суперзлодейка Визг Как сообщают источники, знакомые с проектом, в сюжет «Венома 2» добавили нового персонажа комиксов Marvel — суперзлодейку Визг.

Происшествия Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.

Технологии «ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.

Политика Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии Как сообщает «Комсомольская правда», один из курдских офицеров заявил, что оскорбления в адрес России на стенах покинутой базы оставили не американцы.

Происшествия Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.

Общество Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы С 2020 года Финляндия начнет выдавать гражданам России шенгенские визы на пять лет.

Общество Мама убитой в Саратове девочки объяснила свою позицию о смертной казни Елена Киселева, мать девятилетней школьницы Лизы Киселевой, убитой 9 октября 35-летним жителем Саратова, не хочет, чтобы имя ее дочери ассоциировалось с отменой в стране моратория на смертную казнь.

Политика Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.

Здоровье Врач рассказал о последствиях «кома в груди» Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.