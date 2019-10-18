с чего всё началось

Общество В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Происшествия В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Происшествия До 11 увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае Число погибших в результате прорыва дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в Красноярском крае достигло 11.

Происшествия Число пострадавших в ходе беспорядков в Каталонии превысило 180 Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Каталонии пострадали по крайней мере 89 человек, а 31 был задержан.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.

Хоккей Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.

Футбол «Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины «Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.

Политика МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.

Происшествия Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.

Политика РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).

Единоборства Уайдман проиграл нокаутом Рейесу в первом раунде на UFC в Бостоне В Бостоне завершился UFC on ESPN 6, главным событием которого стал бой в полутяжелом весе между экс-чемпионом среднего дивизиона Крисом Уайдманом и Домиником Рейесом.

Футбол Бывший партнер Оздоева рассказал о его прогрессе Полузащтник "Сочи" Кристиан Нобоа, ранее выступавший за петербургский "Зенит", прокомментировал успехи своего бывшего одноклубника, футболиста сборной России Магомеда Оздоева.

Шоу-бизнес Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.

Армия и оружие Киев готовит позиции под военную технику у Золотого, заявили в ЛНР Украинские силовики готовят позиции под военную технику на участке разведения сил в Донбассе в районе населенного пункта Золотое, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Шоу-бизнес Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.

Армия и оружие В Германии проходят учения НАТО по ведению ядерной войны Бундесвер проводит учения по ведению ядерной войны, маневры проходят на авиабазе Бюхель в регионе Рейнланд-Пфальц на западе страны.

Армия и оружие В США назвали самый опасный военный корабль РФ По мнению экспертов из США, на корабле развернут больше гиперзвуковых ракет, чем на любом другом военном судне.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Гаджеты Назван самый быстрый способ повысить производительность смартфона Эксперты рассказали пользователям о быстром способе повысить производительность смартфона.

Политика Горбачев рассказал о своем обращении к Путину Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".