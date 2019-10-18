Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
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«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал он в Facebook
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