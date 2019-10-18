Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
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с чего всё началось
«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал он в Facebook.RT на русскомвчера в 07:23
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Вердикт шведского апелляционного суда по тяжбе Газпрома с «Нафтогазом» станет известен в конце ноября
КП - Северная Европавчера в 07:23
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Бетербиев победил Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF
Коммерсантъ 00:50
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 12
Тело еще одного человека обнаружили спасатели на месте прорыва дамбы в районе населенного пункта Щетинкино, Курагинкого района, Красноярского края.
Российская газета 00:51
Армия и оружие
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Известия вчера в 22:00
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru 17 октября в 13:17
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Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Хоккей
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Газета.Ru вчера в 21:47
Авто
Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литров
Австралийские инженеры из компании Race Cast Engineering сумели создать инновационный 9,5-литровый бензиновый двигатель с 12-ю цилиндрами, мощность которого составляет 760 л.с. и 975 Нм крутящего момента.
Car.ru 00:48
Общество
В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.
RT на русском вчера в 07:06
Гаджеты
В Китае представлен первый в мире смартфон на базе Snapdragon 865
Astera вчера в 12:23
Политика
Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины
В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Общественная служба новостей вчера в 08:59
Единоборства
Рейес нокаутировал Вайдмана, Родригес победил Стивенса
В соглавном событии турнира Яир Родригес одержал победу над Джереми Стивенсом единогласным решением судей.
Чемпионат вчера в 23:54
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском вчера в 19:55
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Технологии
«ВКонтакте» впервые за два года обновила дизайн мобильного приложения
Коммерсантъ 17 октября в 09:56
Происшествия
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Интерфакс вчера в 13:06
Политика
Трамп сообщил о готовности европейских стран принять боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны сообщили о готовности принять боевиков Исламского государства (запрещено на территории России).
Взгляд.ру вчера в 12:03
Политика
МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов
В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.
РБК 17 октября в 04:19
Армия и оружие
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
Газета.Ru вчера в 08:40
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Общество
Су-27 ВВС Украины сдул людей на авиашоу в Бельгии
Украинский истребитель Су-27 во время авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии сдул людей на взлетно-посадочной полосе.
REGNUM вчера в 13:58
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС вчера в 04:25
Космос
Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос
Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
SciencePop вчера в 08:22
Игры
Показали все машины Need for Speed Heat
На канале GameRiot появилось видео со всеми машинами из Need for Speed Heat. NFS Heat – новая часть в серии гоночных симуляторов.
Cyber.sports.ru вчера в 01:51
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° вчера в 14:33
Общество
Своевременная поверка счетчиков газа поможет избежать лишних расходов
Напоминаем, что поставщик газа не обязан информировать абонента об окончании срока поверки — законодательством это не предусмотрено.
SakhaLife.ru 17 октября в 23:50
Происшествия
СМИ: в Москве пенсионер умер, изменяя жене с проституткой
Московский Комсомолец вчера в 11:11
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37