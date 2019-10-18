с чего всё началось

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 12 Тело еще одного человека обнаружили спасатели на месте прорыва дамбы в районе населенного пункта Щетинкино, Курагинкого района, Красноярского края.

Экономика Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян "Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.

Хоккей Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.

Авто Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литров Австралийские инженеры из компании Race Cast Engineering сумели создать инновационный 9,5-литровый бензиновый двигатель с 12-ю цилиндрами, мощность которого составляет 760 л.с. и 975 Нм крутящего момента.

Общество В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.

Политика Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.

Единоборства Рейес нокаутировал Вайдмана, Родригес победил Стивенса В соглавном событии турнира Яир Родригес одержал победу над Джереми Стивенсом единогласным решением судей.

Армия и оружие Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Музыка Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Политика Трамп сообщил о готовности европейских стран принять боевиков ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны сообщили о готовности принять боевиков Исламского государства (запрещено на территории России).

Политика МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.

Экономика В России могут ввести минимальную цену на сахар Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.

Космос NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.

Общество Су-27 ВВС Украины сдул людей на авиашоу в Бельгии Украинский истребитель Су-27 во время авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии сдул людей на взлетно-посадочной полосе.

Экономика British American Tobacco остановила производство на Украине Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.

Космос Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.

Игры Показали все машины Need for Speed Heat На канале GameRiot появилось видео со всеми машинами из Need for Speed Heat. NFS Heat – новая часть в серии гоночных симуляторов.

Общество Своевременная поверка счетчиков газа поможет избежать лишних расходов Напоминаем, что поставщик газа не обязан информировать абонента об окончании срока поверки — законодательством это не предусмотрено.