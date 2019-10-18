с чего всё началось

Армия и оружие Трамп и Эрдоган заставили Макрона усомниться в НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что узнал о выводе американских военных из Сирии только благодаря сообщениям в Twitter.

Происшествия Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.

Политика Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».

Экономика Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.

Общество РСПП исключил из правления владельца группы «Сумма» Магомедова Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов исключен из правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Музыка Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Общество Народные приметы на 19 октября: когда выпадет снег С 10 октября связаны и многочисленные народные приметы. Например, крестьяне определяли, когда выпадет снег.

Здоровье Минздрав объявил список смертельно опасных прививок Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.

Культура Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.

Футбол Сёмин рассказал о характере травмы Джорджевича Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал травму форварда Луки Джорджевича, которую тот получил в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Спорт Галицкий выступил на публике впервые за долгое время Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".

Шоу-бизнес Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.

Происшествия Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово» Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Армия и оружие На Украине заявили о нарушении условий разведения сил в Донбассе Вооруженные формирования в неподконтрольных Киеву зонах нарушают условия разведения сил и средств в Донбассе, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.

Здоровье Доктор Мясников назвал популярные лекарства-пустышки в России Доктор и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал о назначаемых в России лекарствах-пустышках.

Гаджеты Xiaomi представила массивный игровой монитор Китайская компания успешно расширяет спектр своей продукции. Теперь речь идет об очередной категории товаров – игровых мониторах.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Авто Bentley запустила производство нового Flying Spur Компания Bentley начала производства нового Flying Spur – роскошного седана класса Gran Turismo.

Армия и оружие В Израиле опасаются доминирующего статуса России на Ближнем Востоке Бывший посол Израиля в США во время беседы с корреспондентами издания указал на то, что Израилю не следует автоматически объявлять РФ врагом, а также выразил уверенность в том, что страны смогут найти способ совместного существования.

Здоровье Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России За последние четыре года в России открылось более 2 тыс. медицинских учреждений первичного звена, всего в стране работает свыше 60 тыс. подразделений.

Армия и оружие США оставили на базе в Сирии инфраструктуру и вышку связи Сообщается, что «они даже не успели поджечь базу». Вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры остались в рабочем состоянии.

Шоу-бизнес Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка» Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».

Фигурное катание Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.

Происшествия Сногсшибательный пилотаж: украинский Су-27 сдул людей на авиашоу Авиашоу Sanicole Airshow, на котором отличился украинский Су-27, проходило в сентябре. Но видео получило распространение лишь недавно.