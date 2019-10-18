с чего всё началось

Политика Морщакова подтвердила свой выход из состава СПЧ Руководитель комиссии по гражданскому участию в правовой реформе Совета по правам человека при президенте Тамара Морщакова подтвердила, что вышла из состава СПЧ.

Политика Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету «Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Авто Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.

Авто Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Экономика Банки раздали долги взыскателям В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.

Авто АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.

Экономика Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.