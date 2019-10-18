Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
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с чего всё началось
«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал он в Facebook.RT на русском18 октября в 11:23
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Политика
Морщакова подтвердила свой выход из состава СПЧ
Руководитель комиссии по гражданскому участию в правовой реформе Совета по правам человека при президенте Тамара Морщакова подтвердила, что вышла из состава СПЧ.
Политика
Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине
Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Здоровье
Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть
Одни носят на шее чеснок и закапывают детям грудное молоко, другие используют специальные устройства, обеззараживающие воздух.
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В Москве локализован пожар на складе на площади 1500 квадратных метров
Гаджеты
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro оснащён процессором 10-го поколения
Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition оснастили фирменной технологией передачи данных со смартфонов. Ёмкость батареи составляет 60 Вт·ч.
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Армия и оружие
Курды закидали помидорами покидающих Сирию американских военных
Курды закидали помидорами и камнями колонну американских военных автомобилей, покидающих Сирию.
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
Авто
Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Фигурное катание
15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
Общество
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
Происшествия
На Бали россиянку задержали по подозрению в контрабанде наркотиков
Российскую туристку, француза и двоих таитянок задержали в международном аэропорту Бали с наркотиками при себе.
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
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