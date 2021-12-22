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«Нафтогаз» призвал ЕК обязать «Газпром» продавать больше газа через Украину

«Нафтогаз» направил в Еврокомиссию жалобу на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа, потребовав немедленных мер для нормализации ситуации, сообщила
 пресс-служба украинской компании.
Forbes
Согласно заявлению украинской компании, российский холдинг искусственно ограничил поставки в Европу для создания дефицита, что спровоцировало резкий скачок цен на газ.
BFM.ru
Утверждается, что "Газпром", располагая достаточными объемами газа и имея возможность свободно использовать транзитные мощности украинской ГТС, отказался от поставок больших объемов топлива в Европу.
РИА Новости
По мнению украинской компании, "Газпром" создал искусственный дефицит газа для того, чтобы способствовать ускоренному запуску "Северного потока - 2".
ТАСС

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