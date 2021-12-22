Прокуратура Нидерландов потребовала от суда выдать ордер на арест всех четверых обвиняемых по делу о крушении Boieng (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, заявила прокурор Манон Риддербекс на слушаниях в среду.
Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года.
В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрили кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии, сообщил РИА Новости первый замглавы Константин Затулин.