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«Нафтогаз» заявил, что его инициативы ЕК по «Газпрому» позволят в разы снизить цены на газ

"Нафтогаз" подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром", согласно которой утверждается, что российская компания использует доминирующее положение на европейском рынке газа для создания искусственного дефицита.
ПРАЙМ
Цена фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг теряла 15%, опускалась ниже 1700 долларов за тысячу кубометров.
ПРАЙМ
В России не раз подчеркивали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готов продавать больше газа.
ПРАЙМ
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции отказался признать «Газпром» виновным в создании газового кризиса в Европе.
Lenta.ru

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«Нафтогаз» хочет призвать Евросоюз принять меры против «Газпрома» для снижения цен на газ
Banki Loans09:54
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Газета.Ru09:19
«Нафтогаз» Украины призывает Европейский союз принять неотложные меры в отношении российской компании «Газпром»
Эхо Москвы07:05
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«Нафтогаз» призвал ЕС принять меры против «Газпрома» для снижения цен на газ
RT на русском06:25
«Нафтогаз» заявил, что его инициативы ЕК по «Газпрому» позволят в разы снизить цены на газ
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