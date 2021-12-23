"Нафтогаз" подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром", согласно которой утверждается, что российская компания использует доминирующее положение на европейском рынке газа для создания искусственного дефицита.
"Чудовищная" волна коронавируса начинается в США, число заболевших может превысить данные, зафиксированные в прошлых декабре и январе, заявил практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь.
Программа расселения аварийного фонда в России будет продолжена и распространится на жилье, признанное таковым после 1 января 2017 года, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.