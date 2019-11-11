с чего всё началось

«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.

Гаджеты Samsung Galaxy S11 получит экран нового типа Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S11 получит экран с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц.

Общество Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

Технологии В США начали продавать водку из воздуха и воды В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.

Футбол Кассано считает, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация Известный итальянский нападающий Антонио Кассано прокомментировал поведение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Португалец был заменен в начале второго тайма и покинул стадион до финального свистка.

Политика На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.

Авто Седан Volvo S60 получил в России «бюджетную» версию Российские дилеры Volvo начали прием заказов на седан Volvo S60 в более доступной комплектации Momentum.

Политика Швейцарские СМИ сообщили о «подарке» Макрона российским властям Президент Франции Эммануэль Макрон сделал российским властям подарок, заявив о "смерти мозга" НАТО, пишет швейцарская газета NZZ.

Происшествия Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске "По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Происшествия Опубликовано видео из квартиры историка Соколова Следственный комитет опубликовал видеозапись с кадрами из квартиры историка СПбГУ Олега Соколова, где он убил 24-летнюю Анастасию Ещенко.

Политика Депутат бундестага считает Крым российским Депутат бундестага Антон Фризен ( партия "Альтернатива для Германии") заявил, что Крым являлся и является российским, и никакие санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не повлияют на его статус.

Происшествия Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.

Политика Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.

Политика Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято "в соответствии с международным правом", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Наука Искусственный рог носорога спасет животных от браконьерства Искусственный рог носорога создали ученые для борьбы с браконьерством и незаконной торговлей, сообщается в докладе, опубликованном 8 ноября в журнале Nature.

Авто Формула 1 берёт курс на экологическую нейтральность Формула 1 объявила о долгосрочных планах стать экологически нейтральной, намереваясь добиться этого к 2030 году.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.