Политика
RT на русском«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
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с чего всё началось
"Если проверка на "Судже" так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны", - написал он в Facebook.РИА Новостивчера в 14:32
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«Нафтогаз» призвал «Газпром» разрешить проверку измерительной станции «Суджа»
Коммерсантъвчера в 15:38
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 получит экран нового типа
Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S11 получит экран с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц.
iXBT.com вчера в 05:45
Общество
Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM вчера в 23:14
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова
Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
РИА Новости вчера в 10:16
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Сочи
Кубань 24 вчера в 01:31
Футбол
Кассано считает, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Известный итальянский нападающий Антонио Кассано прокомментировал поведение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Португалец был заменен в начале второго тайма и покинул стадион до финального свистка.
Спорт-Экспресс вчера в 09:06
Политика
На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 06:12
Авто
Седан Volvo S60 получил в России «бюджетную» версию
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на седан Volvo S60 в более доступной комплектации Momentum.
Автоновости дня вчера в 05:05
Политика
Швейцарские СМИ сообщили о «подарке» Макрона российским властям
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал российским властям подарок, заявив о "смерти мозга" НАТО, пишет швейцарская газета NZZ.
РИА Новости вчера в 19:58
Гаджеты
Xiaomi резко снизила цену на максимальную версию флагмана Redmi
Ferra 10 ноября в 22:31
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:23
Технологии
Новый метод измерения показал, что Вселенная расширяется медленнее
Naked Science 09 ноября в 08:02
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры историка Соколова
Следственный комитет опубликовал видеозапись с кадрами из квартиры историка СПбГУ Олега Соколова, где он убил 24-летнюю Анастасию Ещенко.
Взгляд.ру вчера в 11:24
Политика
Депутат бундестага считает Крым российским
Депутат бундестага Антон Фризен ( партия "Альтернатива для Германии") заявил, что Крым являлся и является российским, и никакие санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не повлияют на его статус.
Krym.News 10 ноября в 23:40
Общество
Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство
Не стоит сегодня принимать важные решения: можно натворить много ошибок.
Primpress.ru вчера в 20:27
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС 10 ноября в 20:55
Политика
Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура
Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято "в соответствии с международным правом", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Газета.Ru 10 ноября в 07:33
Наука
Искусственный рог носорога спасет животных от браконьерства
Искусственный рог носорога создали ученые для борьбы с браконьерством и незаконной торговлей, сообщается в докладе, опубликованном 8 ноября в журнале Nature.
Красная весна 09 ноября в 09:27
Авто
Формула 1 берёт курс на экологическую нейтральность
Формула 1 объявила о долгосрочных планах стать экологически нейтральной, намереваясь добиться этого к 2030 году.
F1news.ru вчера в 19:02
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru вчера в 07:40
Политика
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
Авторадио 10 ноября в 22:50
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Газета.Ru вчера в 06:00
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия вчера в 00:42