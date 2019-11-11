с чего всё началось

«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Наука В генах англичан разглядели признаки социального неравенства Ученые обнаружили следы социального расслоения населения Великобритании на генетическом уровне.

Политика Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по климату — Жээнбеков Кыргызстан присоединился к Парижскому соглашению по климату, сообщил президент Сооронбай Жээнбеков на форуме, посвященном 75-летию МИД Кыргызстана и перспективам сотрудничества с ООН.

Политика Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.

Общество Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.

Общество В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги В Тель-Авиве дважды прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о ракетном обстреле из сектора Газа.

Шоу-бизнес «Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».

Общество На Дальнем Востоке захотели вернуть прежний пенсионный возраст Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст в связи с климатическими условиями в регионе.

Спорт ВАДА предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу После доклада экспертов ВАДА озвучит рекомендации. Вероятно, «российским властям будет заявлено о несоответствии».

Общество ВЦИОМ назвал главные страхи россиян В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Политика Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Общество WhatsApp начал массово блокировать пользователей Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.

Шоу-бизнес Хилария и Алек Болдуин во второй раз потеряли ребенка Несколько часов назад Хилария опубликовала в своем инстаграме видео, на котором говорит, что и эта беременность неудачная: ребенку не суждено появиться на свет.

Армия и оружие Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Культура Прима-балерина театра им. Джалиля покидает Казань Выпускница Красноярского хореографического колледжа Андреева была принята в балетную труппу ТАГТОиБ им. Джалиля в сентябре 2010 года.

Экономика Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста Триллионы на кону: почему миллиардер Аркадий Ротенберг передумал покидать большую стройку после Крымского моста "Стройгазмонтаж" был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года.

Авто «АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.

Театры Спектакль кукол по мотивам «Чиполлино» запретили к показу в Москве Спектакль Московского Лианозовского театра «Чиполлино» запретили к показу на фестивале любительских театров в столице.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.