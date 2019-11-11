Политика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа

«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
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с чего всё началось
"Если проверка на "Судже" так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны", - написал он в Facebook
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РИА Новостивчера в 14:32

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«Нафтогаз» обратился к «Газпрому» с призывом «показать свою Суджу»

Rambler News Service01:15

«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа

RT на русскомвчера в 17:14

В «Нафтогазе» просятся посмотреть газоизмерительную станцию «Суджа»

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«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

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РИА Новостивчера в 14:32

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«Нафтогаз» через Facebook попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

РБКвчера в 12:18
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:54, Ашберн
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Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

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Политика

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Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае

Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.
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Общество

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве дважды прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о ракетном обстреле из сектора Газа.
Известия 01:50
Политика

Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

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Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

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Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта

RT на русском 02:30
Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
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Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст в связи с климатическими условиями в регионе.
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Спорт

ВАДА предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу

После доклада экспертов ВАДА озвучит рекомендации. Вероятно, «российским властям будет заявлено о несоответствии».
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Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

Газета.Ru вчера в 22:58
Общество

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КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Политика

Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
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В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов

РИА Новости вчера в 23:52
Общество

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Общество

WhatsApp начал массово блокировать пользователей

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
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Хилария и Алек Болдуин во второй раз потеряли ребенка

Несколько часов назад Хилария опубликовала в своем инстаграме видео, на котором говорит, что и эта беременность неудачная: ребенку не суждено появиться на свет.
ОК! вчера в 22:34
Армия и оружие

Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия вчера в 00:42
Культура

Прима-балерина театра им. Джалиля покидает Казань

Выпускница Красноярского хореографического колледжа Андреева была принята в балетную труппу ТАГТОиБ им. Джалиля в сентябре 2010 года.
БИЗНЕС Online 01:08
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Выпавшая из окна с детьми женщина оставила предсмертную записку

Газета.Ru вчера в 06:10
Экономика

Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста

Триллионы на кону: почему миллиардер Аркадий Ротенберг передумал покидать большую стройку после Крымского моста "Стройгазмонтаж" был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года.
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Авто

«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 02:31
Театры

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Псковское агентство информации 09 ноября в 06:39
Футбол

Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
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Общество

Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
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