Политика
RT на русском«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
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с чего всё началось
"Если проверка на "Судже" так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны", - написал он в Facebook.РИА Новостивчера в 14:32
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Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Наука
В генах англичан разглядели признаки социального неравенства
Ученые обнаружили следы социального расслоения населения Великобритании на генетическом уровне.
N+1 вчера в 10:50
Космос
Замкнутая сфера: учёные выдвинули новую версию о Вселенной
News.ru 10 ноября в 10:47
Политика
Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по климату — Жээнбеков
Кыргызстан присоединился к Парижскому соглашению по климату, сообщил президент Сооронбай Жээнбеков на форуме, посвященном 75-летию МИД Кыргызстана и перспективам сотрудничества с ООН.
Sputnik Кыргызстан 01:45
Политика
Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае
Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.
Известия 02:42
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 23:01
Общество
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве дважды прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о ракетном обстреле из сектора Газа.
Известия 01:50
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
RT на русском 02:30
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Общество
На Дальнем Востоке захотели вернуть прежний пенсионный возраст
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст в связи с климатическими условиями в регионе.
Lenta.ru 01:25
Спорт
ВАДА предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу
После доклада экспертов ВАДА озвучит рекомендации. Вероятно, «российским властям будет заявлено о несоответствии».
Взгляд.ру вчера в 19:58
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Происшествия
В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
РИА Новости вчера в 23:52
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК 10 ноября в 23:00
Общество
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today вчера в 04:26
Шоу-бизнес
Хилария и Алек Болдуин во второй раз потеряли ребенка
Несколько часов назад Хилария опубликовала в своем инстаграме видео, на котором говорит, что и эта беременность неудачная: ребенку не суждено появиться на свет.
ОК! вчера в 22:34
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия вчера в 00:42
Культура
Прима-балерина театра им. Джалиля покидает Казань
Выпускница Красноярского хореографического колледжа Андреева была принята в балетную труппу ТАГТОиБ им. Джалиля в сентябре 2010 года.
БИЗНЕС Online 01:08
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми женщина оставила предсмертную записку
Газета.Ru вчера в 06:10
Экономика
Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста
Триллионы на кону: почему миллиардер Аркадий Ротенберг передумал покидать большую стройку после Крымского моста "Стройгазмонтаж" был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года.
Forbes 01:30
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 02:31
Театры
Спектакль кукол по мотивам «Чиполлино» запретили к показу в Москве
Спектакль Московского Лианозовского театра «Чиполлино» запретили к показу на фестивале любительских театров в столице.
Псковское агентство информации 09 ноября в 06:39
Футбол
Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.
Чемпионат вчера в 17:20
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Общество
Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM вчера в 23:14